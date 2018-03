Колонизация Марса и новый Far Cry. Обзор лучших игр марта 2018

Февральская скука отступила – пришел насыщенный релизами март. Весенняя пора толкает людей на странные поступки: влюбленность, новые знакомства и жизненные перемены. Но благодаря насыщенной событиями игровой индустрии нам не страшны все эти мирские проблемы.

Март 2018 обещает быть безумным, дружественным и пугающим. Специально для читателей НВ я подготовил небольшой дайджест, чтобы вас никогда не беспокоил вопрос: “Во что бы сыграть?”.

Fear Effect Sedna

Открывает мартовский игровой месяц Fear Effect Sedna. Первая часть серии вышла в далеком 2000 году, а вторую итерацию с подзаголовком Retro Helix геймеры увидели в 2001. По непонятным причинам Fear Effect пропала с радаров на 17 лет и только в 2018 решила ворваться в индустрию прямиком из Kickstarter.

Fear Effect Sedna - изометрический шутер, в котором разработчики сделали упор на тактическое прохождение. Во время перестрелок игрок может использовать тактическую паузу, чтобы отдать команды соратникам и продумать дальнейшие действия.

Ощутить эффект страха можно 6 марта на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Warhammer: Vermintide 2

Кто сказал, что кровь, кишки и расчлененка - развлечение для парней?

Разработчики из студии Fatshark явно против этого стереотипа. 8 марта 2018 для боярского PC выйдет Warhammer: Vermintide 2, в которой главная задача - рвать и метать.

Warhammer: Vermintide 2 - это кооперативный шутер, где четверо игроков сражаются против сил Хаоса и расы антропоморфных крыс - скавенов. На выбор предлагают 5 героев с уникальными навыками. Каждому доступны по три профессии, которые влияют на геймплей. Ох уж эти шведы, знают как угодить девушкам.

Q.U.B.E. 2

Когда вам надоест крошить антропоморфных крыс на гуляш, предлагаю пошевелить мозгами и окунуться в мир Q.U.B.E. 2.

Q.U.B.E. 2 - головоломка, первую часть которой прозвали “Portal для бедных”. В сиквеле разработчики обещали улучшить рабочую формулу в несколько раз. Помимо интересных головоломок, Q.U.B.E. 2 предложит неплохой сюжет, в котором главная героиня узнает правду о своем истинном предназначении и истоках мира.

Раскрыть тайны таинственного мира Q.U.B.E. 2 можно 13 марта на PC, PS4 и XONE.

Surviving Mars

Пока Илон Маск только запускает таратайки в сторону Марса, Haemimont Games предлагают игрокам побывать в шкуре колонизатора красной планеты.

Surviving Mars - экономическая стратегия от создателей культовой Tropico, которые собаку съели на градостроительных симуляторах. На игрока сваливают тяжелую ношу колонизаторов Марса. Ему предстоит с нуля отстроить базу и обеспечить людей всем необходимым, сделав красную планету их вторым домом.

Почувствовать себя Илоном Маском можно 15 марта на Linux, Mac, PC, PS4 и XONE.

Sea of Thieves

Самые громкие релизы весны обосновались в конце марта. Ветераны игровой индустрии Rare планируют показать публике свой новый шедевр Sea of Thieves.

Разработчики три года скрупулезно создавали пиратский мир, полный приключений и водных баталий. Sea of Thieves предложит игроку настоящие пиратские злоключения с поиском сокровищ, бунтами на кораблях и морскими битвами.

Впечатления от прошедшего закрытого бета-теста остались сугубо положительные, и Sea of Thieves определенно заслуживает внимания. Побывать в шкуре пирата можно 20 марта на PC или XONE.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Март не оставит без внимания и любителей японских ролевых игр. 23 марта для PC и PS4 выйдет долгожданная Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom.

Продолжение ролевого экшена может охватить новую аудиторию за счет перекроенной боевой системы. Разработчики сделали Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom более динамичной и тактической. Любители красивой картинки смогут порадовать свои глаза сочным и приятным графическим стилем.

A Way Out

23 марта в борьбе за аудиторию сойдутся аж две игры - Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom и A Way Out. Последняя интересна не только своим стилем, но геймплейной особенностью.

A Way Out - игра от разработчиков Brothers: A Tale of Two Sons, которые не стали далеко уходить от своего первого творения. В игре нам также предстоит провести двух героев сквозь тернистые пути приключений. На этот раз сказочных братьев заменили более реальными заключенными, которые рвутся покинуть места не столь отдаленные.

Как я уже упоминал, у A Way Out есть одна особенность - полная заточенность под совместное прохождение. Если у вас нет второго игрока, то нормального прохождения вам не видать. Благо, не обязательно звать друга к себе домой - в игре есть онлайн кооператив.

Сыграть в A Way Out можно 23 марта на PC, PS4 и XONE.

Far Cry 5

Самый жаркий мартовский релиз - это, конечно же, Far Cry 5 от Ubisoft. Разработчики хоть и меняют сеттинг новых игр серии, но даже по трейлерам просматривается дух Far Cry.

На этот раз игроков занесет в городок “Надежда”, в котором правит оккультная организация, желающая подмять под себя всех жителей. Как и всегда, нас ожидает много стрельбы, изучение окрестностей и неплохой сюжет.

Ubisoft обещали, что пересмотрят свою политику касательно “вышек” и “аванпостов”. Удостоверится в правдивости их слов мы сможем 27 марта на PC, PS4 и XONE.

State of Mind

Закрывает первый месяц весны приключение в сеттинге киберпанка State of Mind.

Разработчики из Daedalic Entertainment описывают свой проект как “футуристический триллер, который углубляется в тему трансгуманизма”. Главному герою предстоит решать свои проблемы, разрываясь между реальным и виртуальным миром.

Посетить киберпанковый мир State of Mind можно уже 30 марта на PC, PS4 и XONE.

Халява приди

Любители бесплатных игр должны оценить мартовскую подборку для подписчиков PlayStation Plus. В этом месяце владельцев PlayStation 4 ожидает победитель BAFTA в номинации “Игровой дизайн” Bloodborne и задорный платформер Ratchet & Clank.

Пользователи PlayStation 3 могут рассчитывать на Legend of Kay и Mighty No. 9. Игрокам PS Vita предлагают сыграть в Claire: Extended Cut и Bombing Busters. Отмечу, что Mighty No. 9, Claire: Extended Cut и Bombing Busters доступны и для PS4 благодаря Cross Buy.

Чуть не забыл

Cо всеми этими громкими релизами я забыл упомянуть, что Final Fantasy XV доберется до персональных компьютеров уже 6 марта. Любители Burnout Paradise будут рады узнать, что 16 марта для PlayStation 4 и Xbox One выйдет HD-переиздание с поддержкой 4К на PS4 Pro и XONE X.