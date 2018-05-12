Шалости ботанов. Как видеоигры из забавы превратились в огромную индустрию

История игровой индустрии походит на научный эксперимент. Люди десятилетиями создавали почву, даже не осознавая этого. За 70 лет электронные развлечения вышли из тесных комнат инженерных лабораторий и поселились в уютных домах. Катодные лучи превратились в реалистичную графику, а любители электронных развлечений теперь обитают в каждом уголке Земли.

Первые искры (1947 год)

Первые попытки развлечь себя с помощью электроники датируются 1947 годом. Томас Т. Голдсмит младший и Эстле Рэй Манн решили поиграться с электронной лучевой трубкой. Парни создали первый ракетный симулятор с самодельными контроллерами. Они присоединили ЭЛТ к осциллографу, чтобы выводить изображение и собрали джойстики для управления ракетой.

Луч из пушки концентрировался и создавал точку, которую величали “ракетой”. На экране расклеивали бумажки, служившие целями. С помощью контроллеров игрок управлял световым следом, что создавало ощущения стрельбы. Спустя время луч дефокусировался, создавая взрыв.Такими костылями Голдсмит младший и Рэй Манн развлекали себя вечерами, но так и не решились отправить устройство в массовое производство.

Грубо говоря, это устройство можно назвать первой игрой, но есть парочка деталей. Отсутствие видеосигнала, компьютера, программного обеспечения не позволяют назвать это видеоигрой. При создании использовалась только простейшая электроника, а цели так вообще были бумажками, приклеенными к экрану. Такой же эффект мог быть создан путем механического управления фонариком, наводя его луч на лист бумаги.

Второе дыхание (1951 год)

Игра не стала массовым развлечением, но Голдсмит младший и Рэй Манн вдохновили других людей. С 1951 года началась активная фаза зарождения видеоигр. История знает трех людей, которые боролись за звание отца индустрии.

В 1951 Ральф Баэр предложил контроллеры для управления световыми индикаторами на телевизоре. Раньше их использовали для настройки дисплея, но вариант Баэра был интереснее. Тогда он обратился к главе ТВ-компании, в которой работал, но получил отказ из-за непонимания коллег.

В 1952 году Санди Дуглас выступил со своим студенческим проектом ОХО или в простонародье “Крестики-нолики”. На дисплее отображалась простая разметка, а игрок мог выбирать клетку, в которой появится символ. Ценность игры в том, что человек впервые соревновался с компьютером в видеоигре. Такой себе первый искусственный интеллект.

В 1958 году Уильям Хигинботам создал компьютерную игру под названием «Теннис на двоих». Хигинботам использовал уже знакомый нам осциллограф, куда выводил изображения корта и мячика. По сути это был первый реальный прототип видеоигры, но звание “отца игровой индустрии” досталось другому.

Первая видеоигра (1960 год)

В 1961 году Стив Рассел, Мартин Грец и Уэйн Уитанем создали то, что мы сегодня называем игровой студией. Команда назвала свою контору «Hingham Institute», и в 1962 на компьютере DEC PDP-1 запустилась первая в мире видеоигра Spacewar. Стремление человека отправиться в космос снова сыграло свою роль, и проект стал очередным воплощением космического симулятора.

Два игрока управляли космическими кораблями, которые умели стрелять, маневрировать и прыгать в гиперпространство для уклонения. Чтобы усложнить задачу, разработчики ограничили запас топлива, а прыжок в гиперпространство вообще мог взорвать корабль. Игроки также должны были следить за астероидами, которые могли сбить корабль.

В качестве контроллеров использовали переключатели на передней панели компьютера, но вскоре добавили проводные блоки управления. Просто приборы быстро изнашивались, и с этим нужно было что-то делать. Если вы хотите прикоснуться к истории, то можете слетать в “Музей компьютерной истории” в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Там как раз остался один DEC PDP-1.

В 60-х Spacewar стала очень популярной и получила порты для платформ DEC: PDP-10, PDP-11, а также различных CDC-машин. Казалось бы, что Рассел, Грец и Уитанем и стали родителями видеоигр, но вбив в Google “отец игровой индустрии” вы удивитесь.

Первое поколение консолей (1972 год)

Сейчас мы ненадолго вернемся в 1951 год к Ральфу Баэру, который работает над созданием телевизора Loral и грезит об электронных развлечениях. Тогда его предложения отвергли, но в 1966 году он попадает в Sanders Associates. Баэр создает TV Game chassis, в которой один светящийся квадратик доганял другой. Идею понесли на ковер главе компании Герберту Кампману, который дал добро и финансирование.

В 1967 году проект был закончен, получил название Brown Box и стал прототипом для Magnavox Odyssey. В консоль встроили 16 спортивных игр для двоих игроков, которые сложно назвать разнообразными. Зачастую они отличались количеством точек на экране, и нужно было подключать фантазию, чтобы тебе стало весело.

Прототип Brown Box валялся на патентной полке до 1972 года, пока Magnavox не выкупила лицензию и начала производство Magnavox Odyssey. С этого момента игровая индустрия получила первое поколение консолей, а Ральф Баэр - звание “отца игровой индустрии”. С 1972 по 1975 год Magnavox продала 330 тыс. устройств, а после модель заменили на простую понг-консоль Odyssey 100.

Главным конкурентом Magnavox на рынке видеоигр стала Atari, которая в 1972 году выпускает игровой автомат Pong, а в 1975 его домашнюю версию. Баэр хотел избежать судебной тяжбы, но боссы Sanders Associates давили на него, что привело к судебному иску в 1974 году. Magnavox утверждала, что Atari украла наработки компании и на их основе создала свою консоль.

Разбирательство длилось недолго и Бушнелл решил урегулировать дело с Magnavox вне суда. Magnavox предложила Atari стать лицензиатом за $700 000 и взяла право на использование продуктов “большой А”. Чтобы не делиться с Magnavox своими продуктами, Atari отложила релизы и скрыла информацию о разработках от юристов Magnavox.

Второе поколение консолей (1977 год)

Когда речь заходит о втором поколении консолей, геймеры вспоминают об Atari 2600, незаслуженно обделяя вниманием музу консоли. В 1976 году Fairchild Semiconductor смотрит на успех понг-консолей и решается выйти на игровой на рынок. Тогда все устали гонять квадраты по экрану, и Fairchild решила брать прогрессом.

В ноябре 1976 года на полки США попадает Video Entertainment System с микропроцессором Fairchild F8, который разработал будущий основатель Intel. Чип опережал своей время и позволял VCS выводить цветную графику. Консоль неплохо продавалась, но только в начале: за весь жизненный цикл вышло 26 картриджей. Ценность консоли в том, что она подтолкнула Atari сделать свой шаг вперед.

В 1977 году Atari выходит на рынок со своей VCS, которую потом переименуют в Atari 2600. Модель поставляли с двумя джойстиками либо paddle-контроллерами, а также одной игрой - Combat или Pac-Man. С появлением 2600 индустрия видеоигр стала полноценной коммерческой сферой, в которой начали крутиться большие деньги.

Вскоре компанию покинули несколько программистов, которые основали Activision. Студия стала первым сторонним разработчиком видеоигр и вдохновила других идти в индустрию. После этого рынок видеоигр стал наполняться проектами. В один момент разработчики и производители консолей поехали с катушек, начав клепать игры тоннами. В конечном итоге это сыграло с ними злую шутку.

Ренессанс индустрии или истинно первое поколение (1983 год)

Atari поняла, что откопала золотую жилу и сделала из разработчиков конвейерных рабов. Компания хотела выпускать как можно больше игр и совершенно забыла о качестве. Срок разработки сжимались до трех месяцев, за которые разработчики писали код с багами – это сложно было назвать играми. В этом хаосе рождается та самая E.T. Игра была настолько ужасной, что стала причиной «Краха индустрии видеоигр» 1983 года, или, как сказали бы японцы, «Atari шок».

Подробнее этот период мы описывали в материале о Nintendo. Сейчас же отмечу, что вследствие краха индустрия потеряла 97% прибыли и доверие игроков. Игры больше не покупали, консоли покрывались пылью, а индустрия понемногу умирала. Но это касалось только США и Европы. Японцы уже во всю играли в Famicom, которая доберется до Америки только спустя пару лет.

В 1985 году Nintendo решается вернуть доверие игроков и выпускает на американский рынок Nintendo Entertainment System. Изначально отправили только 50 тысяч консолей в Нью-Йорк, которые, на удивление, быстро расхватали с полок. Японцы поняли, что почва еще жива и пора возвращать индустрию к жизни.

NES принесла с собой третье поколение консолей, которое принято считать истинно первым. Nintendo была главой индустрии и диктовала свои жесткие, но справедливые правила. Чтобы избежать повторного наводнения плохих игр, компания ввела проверку качества проекта и ограничение – не больше пяти игр в год. Также были введены меры по защите от пиратов, которые также играли на руку качеству.

В том же 1895, увидев успех Nintendo, на рынок выходит Sega со своей Master System, которая составила серьезную конкуренцию “большой N”. Компании начали соперничать и мериться играми, что было на руку разработчикам и игрокам. Первые получали эксклюзивные контракты и работу, а вторые – крутые проекты. С того времени индустрия взяла четкий вектор развития, и то, что мы видим сейчас – это просто логическое развитие, начатое в 1895.

У игровой индустрии интересная история. Ей приписывают разные периоды зарождения, основателей и даже поколения. За 70 лет существования она прошла путь от забавы для технарей, до культурного явления. В дальнейшем индустрия развивалась семимильными шагами, влияя на поп-культуру и мир в целом.