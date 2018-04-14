Как рождается World of Tanks. Репортаж из офиса игровой компании Wargaming

НВ побывало в офисе компании Wargaming в Минске. Мы увидели, как рождается культовая игра World of Tanks и пообщались с ее разработчиками.

Внешний вид главного офиса Wargaming не выделяется из общего плана промышленной окраины Минска. Проходящий мимо и не глянет в его сторону, ведь ему неизвестно что скрывают эти черные зеркальные стены. Если бы он рискнул зайти внутрь просто, чтобы утолить любопытство, то увидел бы иной мир. В нем обитают фанаты своего дела, работающие в творческой и дружественной атмосфере.

Волей случая мне удалось попасть в эту атмосферу. Отмечая выход крупного обновления World of Tanks 1.0, Wargaming позвали в свой дом журналистов, чтобы показать, как живет геймдев на постсоветском пространстве. Ведь, чтобы увидеть профи индустрии, не нужно плыть за океан или перебраться через горы.

Музыка нас связала

Первым делом журналистов познакомили с самой громкой частью команды - звуковиками. Эти люди создают рев моторов, грохот выстрелов и леденящее оповещения, означающее, что вас “подсветили”.

Над звуковым сопровождением WoT работает 7 человек, двое из которых руководят всем процессом. Они задают тон и контролируют, чтобы другие члены команды ему следовали. К тому же им приходится контролировать творческие всплески еще 50 музыкантов, которые работали над музыкой WoT 1.0. В частности оркестра, под мелодии которого фанаты “Игры престолов” следили за средневековыми баталиями.

На создание игровой музыки уходит много сил и времени. Один из авторов музыкального интро для карт WoT 1.0 Андрюс Климка рассказал, что прибыл в компанию в качестве создателя эффектов. Тогда он работал над звуком выстрела, который ему приходилось слушать по 250 раз в день, чтобы сделать его максимально аутентичным.

“В конце дня я выходил к коллегам и говорил: “Не разговаривайте со мной - я глухой”, - вспоминает Андрюс.

Такому упорству можно только позавидовать. Не каждый готов днями на пролет сидеть на одном месте и убирать из трехсекундного звука все лишнее. Поражает и выдержка звукорежиссеров. Они могут спокойно работать и не отвлекаться, даже когда десяток журналистов заполонили уютную студию и тычут своими камерами. Железная выдержка, браво.

Отдел визуального наслаждения

Самая жаркая часть экскурсии наступила, когда нас пустили к графическим дизайнерам. Нет, комната не была наполнена прекрасными дамами, ведь пространство заполонили огромные компьютеры. Эти монстры грели воздух похлеще, чем старая добрая сельская печь. Но это не мешает профессиональным дизайнерам творить свою магию.

В комнате сидели люди, которые создают модели танков в WoT 1.0. На их плечи возложили ответственное задание - радовать глаза фанатов игры. На форумах можно встретить недовольных количеством техники в игре, и эта часть специально для них.

На создание одного танка у дизайнеров уходи от месяца до полугода. Первыми за работу хватаются историки, которые создают достоверную модель. Далее макет передают дизайнерам, которые создают его игровое воплощение. Рядом всегда находится небольшая фигурка танка, чтобы художник мог создать максимально точную графическую копию. После основной части танк обрастает деталями.

Корпус танка покрывают мелочами, которые делают его более реалистичным. На краю дула появляются сколы из-за выстрелов снарядов. Детали гусеницы покрываются ржавчиной, ибо нечего ездить по грязи и воде. А на люках облазит краска.

«В шведском музее мы сделали около 800 фото танка Strv-103b со всех ракурсов. Когда мы обработали фотографии и построили 3D-модель, разумеется, она получилась такой тяжелой, что ее нельзя было выпускать в игру: никакие компьютеры бы не потянули. Поэтому мы сделали облегченную игровую модель, где при этом осталась мелкая детализация вплоть до болтиков», - художник-дизайнер компьютерной графики Михаил Вайсер.

Специально для WoT 1.0

В World of Tanks 1.0 игра переехала на движок Core. Разработчики улучшили графику в несколько раз, особенно это заметно при сравнении одной карты на разных версиях. Примечательно, что разработчикам поставили задачу сделать красиво и без вреда для производительности. Старым игрокам не придется бежать в магазин за новым железом, а только наслаждаться обновленной графикой.

“Мы как игроки не хотим потерять своих игровых товарищей, которые любят играть с нами каждый день, поэтому мы очень много времени уделили оптимизации”, - инженер-программист графического движка Ираклий Архангельский.

Карты стали не только краше, но и больше: площадь увеличили до 16 километров. Раньше разработчики скрывали от игрока границы карты, заливая их туманов или окружая горами. Теперь же локации чувствуются свободнее, ведь даже за пределами карты теперь есть жизнь. Дизайнеры прозвали это “закраевой геометрией”.

«В обновлении 1.0 карты стали более реалистичными из-за того, что добавилось геометрии. Камни стали острее, и появилась закраевая геометрия, карты стали объемнее. Если раньше это был просто играбельный квадрат, то теперь это 16 км. Закраевая геометрия не геймплейная, это продолжение картинки в неигровой зоне. Теперь на танке можно подъехать к краю карты и посмотреть вдаль», - художник-дизайнер локаций Павел Сугак.

Все эти нововведения украсили игру настолько, что игроки забывают о битвах. Publishing-продюсер Юрий Курявый рассказал, что на запуске обновления игроки просто стояли и вращали башнями, смотря на новый мир WoT 1.0.

Большой Wargaming следит за тобой

В команде Wargaming работают дизайнеры, музыканты программисты и даже нашлось место для ученых. Компания не планирует делать открытия в области медицины или ракетостроения, но их исследования не менее интересны.

Компания создала целую лабораторию с психологами, социологами и дизайнерами интерфейса. Первая пара анализирует поведение игроков, а дизайнеры внемлют комментариям и вносят изменения в интерфейс. Для тестов приглашают только целевую аудиторию World of Tanks: обычно, это мужчины 35 лет. В исследованиях не принимают участия разработчики игры или те, кому она не интересна. У первых есть свое видение, которое не совпадает с таковым у игроков, а вторым пофиг.

Во время тестов исследователи смотрят на мимику игрока с помощью камеры на мониторе. Если вас что-то не устраивает, они это поймут - недовольную рожу сложно не заметить. Также у игроков берут интервью, чтобы напрямую услышать все комментарии.

Раньше игроки жаловались на внезапное завершение игры. Они не обращали внимание на таймер, который вел отсчет до конца матча. Дело в том, что игроки сосредотачиваются на самом процессе битвы. Разработчики решили эту проблему добавив сирену, которая сообщает о скором завершении матча.

Труды приносят свои плоды

Пройдя все этапы разработки, понимаешь, сколько сил команда Wargaming вкладывает в игру. Самое крутое, что все их старания видят игроки и не стесняются это показывать. В конце экскурсии нас завели в просторную комнату, которая больше похожа на логово дикого фаната WoT. На стенах висят плакаты, куски танков, а полки завалены моделями из металла, дерева и даже вязаными танчиками.

Региональный продюсер WoT Евгений Криштапович объяснил, что все экспонаты - это фанатское творчество. Люди присылают в главный офис такие подарки в знак благодарности разработчикам. В этой комнате действительно ощущается настоящая магия комьюнити. C теми, кто присылает посылки, всегда связываются и предлагают их отблагодарить. Оказывается, что люди делают это просто так для любимой игры. Это индикатор здоровья проекта, который показывает, что создатели двигаются в правильном направлении.

Хочу работать в Wargaming

В 16-этажном офисе Wargaming работает более 2000 человек, а вся компания насчитывает 4000. Среднестатистический портрет сотрудника - мужчина 30 лет с опытом работы и профессиональными навыками. Конечно, в компании нашлось место и для женщин: 70% штата оккупировали мужчины, а остальные 30% заполнили женщины.

Перед тем как стать частью команды Wargaming, новые сотрудники проходят трехмесячное испытание. Программа адаптации здесь представляет собой квест, который сотрудник проходит и зарабатывает достижения. В конце победителя ждет приз.

Если вы давно мечтали работать в Wargaming, но у вас недостаточно опыта, то не расстраивайтесь. В компании не работают младшие разработчики, но с 2017 года активна школа, куда набирают студентов для обучения. Удачное завершение курса поможет с трудоустройством в Wargaming.

Поработать в компании действительно хочется. В офисе Wargaming царит игровая атмосфера. Люди, которые там работают, любят индустрию и всячески это демонстрируют. Хол обставлен моделями танков, самолетов, а на стене красуются логотипы проектов компании. Лифты обклеены тематическими принтами, а в различных отделениях стоят модели танков, и висят плакаты.

В очередях ведутся обсуждения новых игр или обновлений, а некоторые попросту играют на смартфонах или портативках. О поклонниках гиковской одежды я вообще молчу: симпатичная девушка в свитшоте с “Соником” (напиши мне) - это не редкость в Wargaming

После экскурсии по офису Wargaming стала понятна причина успеха World of Tanks. Все просто: игра попросту попала в нужные руки. Слоган PlayStation гласит: “Для игроков”, а в случае с Wargaming это звучало бы: “От игроков для игроков”.