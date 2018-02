Как Nintendo спасала игровую индустрию от полного уничтожения

В современной игровой индустрии доминируют Microsoft и Sony. Они соревнуются за аудиторию, держат собственные платформы и делают игры. О Nintendo вспоминают в последнюю очередь и не всегда в хорошем смысле. А зря...

Такое отношение к компании наблюдается только в СНГ. Западное сообщество, наоборот, относится к Nintendo с большой любовью. Да, в последние лет 10 компания делает не самые удачные шаги, но игровая индустрия во многом формировалась благодаря ей.

Начало пути

Для начала небольшой экскурс в историю. Nintendo Playing Card Company Limited основана в 1889 году. До того как начать делать видеоигры, компания практически сто лет занимались производством игральных карт. В 1963 году компанию переименовали в Nintendo Company, Limited., а ассортимент расширился до детских игрушек.

Только в 1978 году компания создала подразделение, которое занималось разработкой аркадных игр. Уже через два года компания выпускает первую портативную игру Game & Watch, под руководством Гумпэй Екои. Дети советских времен могли видеть клон этой приставки “Волк и яйца”.

В том же 1980 году молодой дизайнер Сигэру Миямото создает игру для аркадных автоматов Donkey Kong. Проект получил моментальный успех и сподвиг компанию на дальнейшую разработку. Игра стала знаковой для Nintendo, ведь именно там мы впервые увидели прототип Марио, который вырос в маскота компании.

Великий крах видеоигр 1983-1985

В 1983 году игровая индустрия была практически уничтожена. В основном по вине Atari, которая забила на качество игр для своей консоли. В итоге рынок заполонили паршивые игры, а последней каплей стала E.T по мотивам одноименного фильма. Игра была настолько плохой, что геймеры массово возвращали картриджи, а непроданные копии зарыли в пустыне Нью-Мексико.

Игроки полностью потеряли доверие к индустрии, а прибыль рынка упала с $3 млрд до $100 млн. Правда, все это коснулось только Америки и Европы, в Японии игровая индустрия переживала свой расцвет. Благодарить за это можно Nintendo, которая в 15 июля 1983 выпустила Famicom - тот же Денди, только для Японии.

Конец кризиса игровой индустрии припал на 1985 год, когда Nintendo выпускают свою консоль в Америке. Компания понимала все риски и 18 октября 1985 года сделала тестовый запуск. Первые 50 000 консолей NES отгрузили в Нью-Йорке, где приставку смели с прилавков за несколько месяцев. Уже в феврале компания начала продавать свои консоли по всей территории США, а в сентябре вышла на рынок Европы. Консоль была столь значимой, что некоторые считают NES не третьим поколением консолей, а истинным первым.

Nintendo предложили игрокам совершенно новый опыт. Геймплей больше не сводился к набору очков, а новые жанры появлялись один за другим. Компания проверяла каждую игру и выдавала “Лицензию Nintendo”, что означало высокое качество проекта. Конечно, плохих игр было много, но это скорее из-за непонимания разработчиков основ гейм дизайна.

Современная Nintendo

После 2000-х Nintendo начала отдаляться от гонки консолей с Xbox и PlayStation. После GameCube компания выпускает Wii, которая акцентирует внимание на “семейном гейминге”. Некоторые игроки называли Wii “консолью для домохозяек”. Несмотря на такой скепсис, Nintendo продали 101 миллион консолей.

В Wii U компания продолжила экспериментировать, но менее удачно. За все время существования консоли продано 13,56 миллиона устройств. Консоль была не плохой, но сторонние разработчики не рвались портировать для нее свои проекты. Так, библиотека игр пополнялась лишь немногочисленными, хоть и отличными, эксклюзивами самой Nintendo.

Nintendo Switch вдохнула в компанию новую жизнь. Мне даже кажется, что Nintendo сами не ожидали такого успеха. Консоль приняли очень тепло, а продажи все время растут. Switch - революционная консоль с большим потенциалом.

Отношение к играм

В то же время в СНГ к консолям и играм Nintendo относятся крайне скептически и даже предвзято. Компанию ругают за безыдейность и выпуск “конвейерного” Марио с непонятными играми, которые на мобилках и за бесплатно отказываются скачивать. На самом деле я понимаю таких игроков, привыкшим к блокбастерам и графону. Они любят сюжет, экшн, взрывы и часами зависать в гриндилках на подобии Assassin’s Creed Origins. Nintendo делаются игры по старой схеме - с упором на геймплей. Человек, который запускал Марио на Денди, не понимает, почему серия до сих пор жива, ведь для него это обычный платформер.

Я могу показаться вам странным человеком, но в Марио весело играть даже спустя 30 лет. Да, концепция игры не менялась с 1980 года, но разработчики постоянно добавляют что-то новенькое.

Взять тот же Super Mario Odyssey, который не хейтил только ленивый. Разработчики добавили шляпу, с помощью которой Марио может контролировать врагов и делать различные пируэты в воздухе. Это открывает новые просторы для геймплея, и разработчики смогли это правильно использовать.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - еще один проект, который остался недооцененным в нашей стране. Игроки смотрят на средненькую графику, отсутствие прокачки и плюются на игру. Да, Breath of the Wild не удивит вас крутой графикой и сюжетом, но ее геймплей затянет вас на сотню часов. Игра не пытается рассказать вам историю - она хочет вас развлекать, дав множество возможностей.

Современная Nintendo все так же следует своим традициям и старается делать именно игры. В эпоху free-to-play, лутбоксов и вездесущего доната Nintendo продолжает гнуть свою линию. Да, как и все компании, она делает ошибки, но есть в Nintendo этот дух старой школы, который привлекает к себе миллионы игроков по всему миру.