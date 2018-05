Как найти работу в игровой индустрии, если вы не программист

Если вы думаете, что добиться успехов в игровой индустрии можно только будучи программистом или дизайнером, вы ошибаетесь. Сегодня вы узнаете о профессиях, которые пригодятся в индустрии видеоигр не меньше, чем знатоки языков программирования.

Поколению миллениалов не подходит стандартный набор профессий. Они не планируют сидеть в душных офисах, “крутить гайки” на заводах и тому подобное. Особенно это касается геймеров, которые хотят связать свою жизнь с играми. В основном они идут в программисты, но неужели это единственный способ попасть в индустрию?

К счастью, для индустрии полезны большинство творческих и технических профессий. Сегодня мы поговорим о самых интересных способах связать свою жизнь с видеоиграми.

Журналистика

Начнем со способа для терпеливых. Журналистика - древняя профессия, но в игровой сфере она не так давно. Даже мои коллеги по цеху, когда слышат “игровая журналистика” ехидно улыбаются. В СНГ это направление слабо развито, но за бугром и океаном дела куда лучше. Это также отличный способ превратить свое хобби в полноценную работу.

Но вы должны понимать, что миллионы вам не грозят. Журналистика -–это в принципе не прибыльное занятие, за исключением пары моментов, которые портят ремесло. От вас требуется знание букв, и умение составлять предложения со смыслом. Остальное – практика и терпение.

Работа журналиста оценивается неплохо, но все зависит от издания. На сайтах по поиску работы средняя ставка – $300 – $400. В основном это удаленная работа со свободным графиком, что отлично подойдет для студента.

Сценарист

Если ваша фантазия не помещается в журналистский текст, то смотрим в сторону сценарного искусства. Хороший сюжет в играх - это круто, а талантливых сценаристов оценивают по достоинству. Но, как и в любом бизнесе, здесь много риска из-за большой конкуренции, да и любителям славы здесь делать нечего. Обычно, над сюжетом игры работает несколько сценаристов, имена которых теряются в титрах.

Правда, есть одна загвоздка. В университетах и книгах учат писать киносценарии, но к играм нужен другой подход. Сценарист должен адаптировать сюжет под геймплей, и связать историю с игровым процессом. Как писал Скотт Роджерс в Level Up! The Guide to Great Video Game Design: “Каждая часть сюжета должна быть о геймплее”. Поэтому, изучая сценарное искусство, полистайте пару книжек о геймдизайне.

Обычно сценаристов берут на отдельные проекты, а труд оплачивается на гонорарной основе. Но крупные студии хотят держать таланты при себе, и использовать их, когда это нужно. Для таких счастливчиков предлагают оклад от $570 до $1000.

Художники и музыканты

Видеоигры – один из видов современного искусства. Если углубиться, то это высшая его форма. Чтобы создать отличную игру, нужно правильно распоряжаться музыкой, графикой, киноискусством и сценарным мастерством. Художники и музыканты попали в один пункт, потому-что это творцы. Эти люди собирают образы в своей голове, формируя нечто прекрасное. Профессионалы своего дела будут незаменимы в игровой индустрии.

Возьмем эталонную на сегодня RPG “Ведьмак 3: Дикая Охота”. CD Project сумели правильно совместить графику и музыку для создания атмосферы. Именно благодаря художникам монстры в мире Геральта такие жуткие. Музыканты или саунд дизайнеры сделали так, чтобы битвы с тварями ощущались эпично и напряженно. Музыканты и художники всегда будут идти бок о бок в игровой индустрии, и без них сложно создать хороший проект.

Творческие профессии также оцениваются по достоинству. Студии готовы платить профессионалам в среднем $1 200 за хорошие треки или атмосферные локации.

Актеры

Современный крупный проект трудно представить без актеров. Если раньше персонажей рисовали из полигонов, то теперь разработчики используют захват движения. Актеры не просто заставляют персонажей двигаться, а дарят им свои эмоции и голос.

Взять того же Троя Бейкера, который за свою карьеру снялся в парочке фильмов, но его заслуги в игровой индустрии трудно недооценить. Бэтмэн, Джокер, Джоэл, Талион - это только малая часть персонажей, которым он дал харизму и эмоции. Почему бы вам не стать следующим Троем Бейкером.

Если на пробах вы услышали “верю”, то вас оценят по заслугам. Молодым актерам платят от $100 за съемочный день, а бывалые получают за съемки от $1000.

Математик

От творческих профессий перейдем к более прагматичным и техническим. Математики - люди, без которых не обходится даже самая простая аркада. Именно они ответственны за игровой баланс, от которого зависит геймплей. Игровая экономика, расчет показателей игрока, урон от оружия и так далее.

Ученые в странах СНГ получают не самую большую зарплату, но в геймдеве их знания оценивают хорошо. Штатным математикам, которые работают бок о бок с геймдизайнерами платят от $1500 до $1 800.

PR, реклама, маркетинг

Если вы умеете продавать воду утопающему, то добро пожаловать в игровую индустрию. Издатели тратят огромные деньги на рекламу своих продуктов и хотят, чтобы это приносило свои плоды. В последние годы игровая индустрия скатывается в коммерцию, и экспертиза PR-щиков, маркетологов и рекламщиков очень кстати.

PR-щики с подвешенным языком отвечают за связь с общественностью и журналистами. Эти ребята знают как привлечь внимание игроков к проекту. Рекламщики продумывают кампании по продвижению и креативят как только могут. Маркетолог же знает рынок, и понимает чего хотят игроки сегодня.

Для продвигающих в игровой индустрии приготовлено особое место. Обычно издатели сотрудничают с PR-компаниями, но особо крупные держат штат. Специалист в этой сфере получает в среднем $900.

Тестер

Тестер – профессия, вокруг которой витает множество мифов. Больше всех о ней грезят школьники, считающие, что им придется только сидеть и сутками играть. Они правы, но подводные камни придавят их самоуверенность.

Тестерам и вправду нужно много играть и частенько не в самые лучшие проекты. К тому же, их задача – поиск багов и ошибок игры, а не простая оценка. Им приходится проходить один уровень множество раз, чтобы понять, правильно ли все работает. Тестеров также недолюбливают программисты, потому что они намеренно ищут ошибки в игре, которые потом нужно исправлять.

Если вы решили, что отлично докапываетесь к мелочам, то добро пожаловать к тестерам. Ненависть со стороны программистов вам компенсируют $1 000 на карту.

Контент мейкер или блогер (YouTube, Twitch и т.д.)

Молодняку... (Госпаде, говорю как старик) больше не интересна обычная работа. Они смотрят на успешных блогеров и стримеров, желая такого же успеха. Популярность вакансии можно сравнить только с работой тестера, а подводных булыжников здесь не меньше.

Создание YouTube-канала похоже на бизнес. Начинающему блогеру, который хочет превратить это в работу, сначала нужно вложиться в дело. Мощный компьютер и оборудование для записи - стартовый и не дешевый набор для блогера или стримера. Также пригодятся навыки диктора и журналиста, для создания хороших сюжетов: говорящих голов, играющих на камеру и так много.

Если вы решились начать свой небольшой проект, то у вас два пути: забвение и умопомрачительный успех. Для нас актуален второй вариант, в котором вы сможете заработать от $300 до $500 тысяч. Такое большое различие связано с непредсказуемостью рынка. Вы можете остаться на уровне среднестатистического блогера или отхватить “хайпа” как стример Ninja и зарабатывать $560 тысяч в месяц.

Если ваша душа лежит к видеоиграм, а фантазия может посоревноваться с японскими рекламщиками, то цены вам не будет. Главное - следовать за мечтой и делать то, что нравится. Когда ты любишь свое дело, то сделаешь все, чтобы стать в нем лучшим.