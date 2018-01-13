Корпорация зла. Как Electronic Arts заработала славу худшей компании игровой индустрии

Electronic Arts (EA) прославилась закрытием игровых студий, жадностью и презрительным отношением к игрокам. И ничто не предвещает, что в ближайшем будущем компания собирается меняться.

Однажды у меня спросили, почему я вечно называю Electronic Arts корпорацией зла. Большинство людей действительно не понимают негативное отношение к этой компании. Они помнят отличные Fifa, Need for Speed, Mass Effect и не понимают чем компания заслужила такое звание.

И вправду, заслуг EA перед индустрией никто не отменял.Здесь дело не столько в качестве игр, сколько в отношении компании к игрокам. Наверное только глухой не слышал, и слепой не видел всего ажиотажа вокруг Battlefront II. Проблема в том, что это не первый проступок компании, а лишь тот, который вылез на поверхность.

Мертвые души

Не самый очевидный проступок - это закрытие студии. Мы видим лишь переход прав на игру с одних рук в другие. Чаще всего это оборачивается тотальным провалом, но бывают и хорошие исходы.

На счету EA 16 закрытых студий, которые она уничтожает с 2001 года. Только за прошедший 2017 “электроники” закрыли три крупных студии: BioWare Montreal, Headgate Studios и Visceral Games. Например BioWare Montreal закрыли из-за провала Mass Effect: Andromeda, а Visceral Games распустили из-за неанонсированной игры по Star Wars.

Обычно, EA закрывали студии, которые имели наглость один раз оступиться и не оправдать финансовые расчеты корпорации, как, например, Origin Systems и Westwood Studios.

Отдельно хотелось бы рассказать историю сотрудничества EA со Slightly Mad Studios. В 2017 году корпорация предложила студии заняться разработкой третьей игры в серии Need for Speed: Shift. Дабы привлечь разработчиков, EA предложили вкусный контракт с 1,5 млн компенсации и большим финансированием. Они лишь добавили условие, что SMS не могли сотрудничать с другими издателями.

Закончилось все тем, что EA попытались обанкротить студию, отменив проект и оставив разработчиков без финансирования. В этот период компания начала скупать части Slightly Mad Studios, включая часть команды. Все же студии удалось найти лазейку в контракте и выпустить Test Drive: Ferrari Racing Legends, а позднее и Project CARS с Project CARS 2.

Скрудж Макдак игровой индустрии

О жадности разработчиков я писал в материале о современной игровой индустрии. В основном там говорится об EA и это неспроста. Да, сейчас все разработчики пилят игру на DLC, но наш “герой” пошел дальше.

Здесь у фанатов Fifa задергалось сердечко и попросило свою остановочку. Примерно с Fifa 16 в игру ввели донат, который тратится на “кейсы” с футболистами. Тогда было подсчитано, что, дабы собрать команду мечты с топовых игроков, вам понадобится $624. Уже в Fifa 17 EA ввела систему платных бонусов, которые улучшали параметры игроков на поле.

Второй громкий скандал случился уже с Battlefront II. Тогда студия решила поводить деньгами по губам игроков и запилить систему “лутбоксов”. Здесь EA не были первопроходцами, но их жадность завела их дальше, нежели Valve и Blizzard. Предметы, которые игроки выбивали из этих кейсов, давали реальное игровое преимущество. Конечно, игра не давала возможность ультимативного нагиба, но данная система влияла на и так шаткий игровой баланс.

Кстати о балансе. Недавно всплыла новость, что EA работают над новой системой в матчмейкинге, которая будет провоцировать игроков больше играть. Так, система будет регулировать сложность матчей, подбирая для игрока слабых противников. Когда система заметит, что подопытный проигрывает несколько матчей подряд, то его кинет к более слабым игрокам. Теперь наш геймер радостно нагибает нубов и покупает больше предметов в игре.

Худшая компания США

Довольно провокационный подзаголовок, но это наиболее точная формулировка. На землях Америки есть такой блог Consumerist, который составляет рейтинг компаний. Каждый год он проводит голосование среди читателей, который выбирают худшую корпорацию.

Против корпорации зла проголосовало 78% пользователей, что позволило EA второй раз подряд получить награду “Золотая какашка”. Эту награду она получала в 2012 и 2013 году.

В современном мире бал правит коммерция. Большая часть разработчиков делают хорошие игры не столько для истории, сколько для высоких продаж. Electronic Arts явно переходит черту дозволенного, и остановить это могут только сами геймеры.

И помните самое главное, играйте только в хорошие игры.