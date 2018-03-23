Искусственный интеллект научили играть в Battlefield

Компания Electronic Arts опубликовала видео, в котором показано, как созданный компанией искусственный интеллект играет в Battlefield 1.

Управляемые нейросетью войска научились играть, наблюдая за игроками, а затем параллельно тренировались с другими ботами, пишет Engadget.

Технический директор подразделения SEED компании Electronic Arts Магнус Нордин был заинтересован в самообучении игрового искусственного интеллекта с тех пор, как компьютер DeepMind научился играть в старые игры Atari еще в 2015 году. Нордин и его команда разобрались с основами трехмерного FPS для обучения нейронной сети, а затем работали с командой Battlefield, чтобы интегрировать агент ИИ в среду официальной игры.

"Мы проводили тесты против внутренних разработчиков, они достойные игроки, но не профессионалы. Они легко били ботов, но это не полноценный прорыв. Во время тренировки боты улучшали всевозможные навыки. Например, они оказались на удивление хороши в уклонении от пуль", - поясняет Магнус Нордин.

Искусственный интеллект способен менять свое поведение в игре в зависимости от ситуации, реагировать на опасность и метко стрелять, однако программа все еще плохо ориентируется на местности.

Следующим шагом, как говорит Нордин, будет обучение нейросети иметь дело с более сложными стратегиями, такими, как "работа в команде, изучение карты и знакомство с отдельными классами и оборудованием". Из этих слов журналисты Engadget сделали вывод, что компания Electronic Arts видит перспективы для будущего нейронных сетей и машинного обучения в играх.

Ранее НВ сообщало, что исследователи машинного обучения из Фрайбургского университета создали искусственный интеллект, который научился использовать ошибки в коде игры ради победы. Компьютер нашел странный способ собрать 1 миллион очков в старой игре Q*bert от компании Atari.