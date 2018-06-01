К черту iPhone! Кому нужны игровые смартфоны и есть ли у них будущее

Apple позиционирует iPhone как идеальное мобильное решение для игры. Samsung и другие производители "андроидов" не отстают. Но некоторые вендоры считают, что геймерский смартфон должен быть устройством иного характера. В 2018 представлены Razer Phone, Nubia Red Magic и к выходу готовится Black Shark от Xiaomi. Попробуем разобраться, нужны ли игровые смартфоны, и если да, то кому и какие.

Немного истории

Есть такая поговорка: “У того, кто не знает прошлого, не будет будущего”. Чтобы лучше разобраться в вопросе, нужно заглянуть в историю. Первопроходцами в мобильном гейминге была Nokia. Тогда еще финская компания выпустила на свет N-Gage, который с треском провалился, но был крутым смартфоном.

N-Gage - игровое устройство, но Nokia позиционировала его как молодежный смартфон. Это одна из причин провала - люди попросту не понимали, что это и для кого. Злую шутку сыграло расположение микрофона, которое делало идиотом любого, кто звонил с N-Gage. Инженеры разместили его на боковой грани, и владелец смартфона превращал себя в чебурашку с одним ухом, когда разговаривал.

В то же время в смартфоне есть вещи, которые сделаны превосходно. N-Gage поддерживал картриджи с играми, среди которых даже были эксклюзивы. Для смартфона выпустили The Elder Scrolls Travels с открытым миром, сюжетом и прочими прелестями. Также систему посетили Tomb Raider, Tony Hawk и другие большие игры.

У N-Gage даже был собственный онлайн-форум “Арена”, где геймеры могли общаться между собой, и магазин игр Nokia Software Market. Не будем забывать о неплохом, как для такого устройства, управлении и дизайне. Благодаря этому N-Gage была популярна среди геймеров, но остальные люди прошли мимо, и низкие продажи убили консоль.

Подытожим основные плюсы Nokia N-Gage: эксклюзивные игры, удобство, онлайн-сервисы. Минусы: неправильное позиционирование, дурацкий дизайн. Пока повесим это ружье с выводами здесь и выстрелим позже.

Возвращаемся в настоящее

Nokia проделала отличную работу, но что предлагают современные вендоры? Razer добавила экран в 120 Гц, Nubia охлаждение и GameBoost, а Xiaomi огрызок геймпада. У этих смартфонов есть общая черта - уникальная фишка и дизайн. Он не только прикольный, но еще и практичный. В том же Red Magic дизайн обеспечивает дополнительное охлаждение.

В остальном это обычные смартфоны без дополнительных железок. Производители даже пихают крутые камеры, которые добавляют стоимость. Игровые смартфоны практически не отличаются от обычных флагманов. Та же Razer не убедила геймеров, что экран в 120 Гц - все что им нужно для мобильного гейминга. За эксперимент можно похвалить только Black Shark с “загрузочным” геймпадом и Red Magic за Game Boost.

Хорошим примером игрового смартфона начала эры Android стал Xperia Play. Это был смартфон с полноценным геймпадом. На удивление это оказалось удобным и даже неплохо выглядело. В 2018 такой дизайн смотрелся бы неплохо при условии прямоты рук дизайнера.

Возникает ощущение, что производители сами не понимаю, что делать с игровыми смартфонами. Процессом управляет маркетинговый отдел, который просит сделать “агрессивный дизайн” и вмонтировать крутую камеру с дисплеем. Вот только геймерам нужны действительно полезные вещи.

Делай как я

С дизайном все и так понятно. Он должен быть “геймерским”, но выполнять больше практическую функцию. Те же Red Magic и Acer Predator 6 получили крутой дизайн, который еще и на удобстве сказался. Сразу перейдем к самому интересному - начинке смартфона.

Мощный процессор и большой объем оперативной память - это аксиома. Формулу можно усовершенствовать большим объемом постоянной памяти. Эти компоненты нужны для стабильной работы устройства и игр, которые он будет запускать. Нужна “мобильная машина”, которая потянет игры на максимальных настройках графики. Такая система будет греть смартфон, и здесь мы поступим как Nubia и сделаем корпус, который умеет выводить тепло наружу. Полезно и стильно.

Сразу отбрасываем все мысли о фотовозможностях смарфтона. Во-первых, это игровой смартфон и сенсора от обычного бюджетника а-ля Xiaomi хватит с головой. Во-вторых, это удешевит стоимость. Так, мы добираемся до среднего класса и смартфон уже становится привлекательнее для обычного геймера. Если уже и добавлять стоимости устройства, то интересными фишками. Как, например, Razer, которые сделали экран в 120 Гц.

Главная причина покупки игрового смартфона

Теперь мы снимаем “ружье N-Gage” и поговорим об играх. Nokia сделала правильный шаг с упором на расширение библиотеки проектов, а не крутой камере, дизайне и прочем. Здесь суть не в количестве, а качестве. Дело в том, что мобильной индустрии образца 2018 года не нужны игровые смартфоны.

Процентов 90 всех игр – проекты, которые зарабатывают деньги для разработчиков. Новые “игрушки” появляются практически каждый день, но они просто копируют успешные аналоги. Разработчики не заморачиваются насчет сюжета и геймплея, и делают проекты, которые хорошо себя показали.

К тому же эти игры рассчитаны на короткие сессии. Играя по 10-15 минут в день вы не заметите однообразности, но если залипнуть на час, то игра станет скучной. Конечно, в Маркете полно культовых игр, но они вышли давно и прошлись не один раз. Сейчас в магазине приложений много проектов, которыми можно занять себя только на парах, в очередях и так далее. И зачем для этого покупать игровой смартфон?

Для Nvidia Shield выходили переиздания Half-Life и Metal Gear Rising, которые отлично смотрятся на портативках. Но это эксклюзивы Shield, потому что у консоли есть полноценный геймпад с которым удобно играть, и мощный чип Tegra K1. Здесь мы подбираемся к главной проблеме, которую должны решить производители игровых смартфонов, – адекватное управление.

Допустим, у сотрудников Bethesda закончится кокаин и они решат выпустить еще одно переиздание Skyrim. Взор падет на игровые смартфоны, но разработчики столкнутся с сенсорным управлением. Если же FromSoftware захочет выпустить Dark Souls для смартфонов, то представьте боль игроков, которые будут проходить игру с сенсорным управлением. Так можно продолжать еще долго, но суть вы уловили.

История знает два удачных примера физического управления на смартфонах: внешние геймпады и Xperia Play. Лучше всего внешний геймпад реализовала Moto с модом GamePad. У него были недостатки, но сама конструкция удобная и практичная. Sony же встроила геймпад в смартфон, сделав его в виде слайдера. Эта конструкция интересна тем, что дает максимальный портативный опыт.

У таких решений есть свои проблемы. Для GamePad нужна сумка - он довольно большой. Хотя, в метро играется без проблем, даже при забитом вагоне. Недостаток Xperia Play в самой конструкции, которая быстро придет в негодность. Да и дизайн она испортит, если попадет не в те руки. Это те жертвы, на которые должны будут пойти производители игровых смартфонов, но они того стоят.

Геймерские смартфоны - быть или не быть?

Рецепт идеального игрового смартфона прост. Для начала нужно сделать эргономичный дизайн, чтобы было удобно играть. В стильный корпус засовываем мощное железо, которое потянет все игры. Ставим обычную камеры, а вместо нее тратим деньги на нужные фишки – хороший звук или экран. Очень важно не пичкать устройство лишним и не переходить отметку в 500-600 долларов. Цена – это дополнительный стимул к покупке игрового смартфона.

Теперь самое главное – библиотека игр. Создавая N-Gage, Nokia позаботилась об играх, ради которых будут покупать устройство. Современные процессоры умеют тащить большие проекты с красивой графикой, так почему бы не пользоваться этим. Для игрового смартфона нужны игры, а не «мобильные игрушки» для выкачивания денег. Разработчики уже пошли на встречу, и те же Fortnite и PUBG получили мобильные адаптации. Если так пойдет и дальше, то индустрии видеоигр понадобятся игровые смартфоны. Геймеры готовы платить за мобильные игры, если те будут качественными.