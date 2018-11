Голос народа. Лучшие игры октября 2018-го по версии геймеров

Когда-то обычные геймеры и журналисты сходились в оценке игр, но теперь это два разных лагеря. Посмотрите хотя бы на Red Dead Redemption 2, которая получила 97 баллов от прессы и только 7.7 от игроков. Геймеры совершенно иначе оценивают проекты, опираясь на ощущения от игры, а не складывая оценку из плюсов. В итоге, игры, которые высоко оценивают журналисты, попросту не нравятся обычным геймерам. Так что мы решили прислушаться к оценкам игроков и составить список из пяти лучших игр октября.

Project Warlock



Пока крупные студии делают шутеры, используя современную графику и визуальные эффекты, независимые разработчики создают шедевры из пикселей и спрайтов. Так, вооружившись вдохновением от Doom, Wolfenstein и Blood, польская геймдев студия Buckshot Software начала работу над собственным шутером из 90-х.

В итоге, получился Project Warlock, который предложил игрокам на протяжении 60 уровней истреблять нечисть с помощью старого доброго свинца и магии. В игру также пробрались и современные элементы, вроде возможности улучшения оружия и заклинаний. С продвижением по сюжету, главный герой будет встречать более сильных противников, так что возможность прокачать свое оружие будет кстати.

За дань уважения классическим шутерам Project Warlock получил от геймеров оценку 8.3 балла. Игра вышла только на PC, а купить ее можно в цифровом магазине GOG за 195 грн.

Thronebreaker: The Witcher Tales

Карточная игра “Гвинт” почти год просидела в открытом бета-тесте, пока парни и девчонки из CD Projekt Red доделывали баланс и механики. Когда же дело дошло до финального релиза, разработчики решили добавить небольшую сюжетную кампанию, которая потом выросла в отдельную ролевую игру.



Thronebreaker: The Witcher Tales рассказывает историю Мевы, королевы Лирии и Ривии, которая вернулась в свои владения после длительного похода. По прибытию она узнала, что Нильфгаард захватил ее земли, и теперь воинственной правительнице нужно все вернуть. Меве придется не только принимать сложные решения, но и сражаться.

Боевую систему заменили карточные партии в “Гвинт”, которые похожи на битвы из третьих “Героев”, но вместо солдат игрок распоряжается картами. В прочем, как и раньше придется продумывать каждый шаг, учитывая способности своего войска.

На момент написания текста Thronebreaker: The Witcher Tales получила оценку 8.1 балла от игроков. CD Projekt Red также распространяют свой проект через GOG и просят за копию игры 420 грн. Пока, Thronebreaker вышла только на PC, а 4 декабря доберется до PlayStation 4 и Xbox One.

Mega Man 11



Восемь лет фанаты Mega Man с опаской ждали продолжения, ведь после такого перерыва серии либо застревают в прошлом, либо деградируют. Все же игра добралась до нашего топа, а значит геймеры остались довольны. Как и в предыдущих частях, игрокам предстоит сыграть за робота, который спасает мир от своих злых собратьев.

Mega Man 11 не сменила жанр, оставшись тем самым сложным платформером. Игрокам нужно будет прыгать, уворачиваться от летящих снарядов, сражаться с прыткими врагами, а также оттачивать свое мастерство и реакцию. Уровни хоть и стали больше, но сохранили динамику. Для новичков разработчики даже приготовили три начальных уровня сложности, чтобы знакомство с серией прошло максимально гладко.

Поиграть в Mega Man 11 можно на PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch. За версию игры для компьютеров авторы просят 750 грн, а консольным геймерам придется выложить от 840 грн.

Red Dead Redemption 2

Rockstar в очередной раз захватили внимание геймеров новым релизом, а именно продолжением Red Dead Redemption. На этот раз игроков перенесут на Дикий Запад 1899 года, когда организованная преступность получила нового врага по имени закон. Перемены коснулись и банду Датча ван дер Линде, которая вынуждена броситься в бега после неудачного ограбления.



В центре повествования оказывается Артур Морган - правая рука лидера группировки. Главного героя ждут выполнения поручений, решения проблем и, конечно, выживание в мире Дикого Запада. Артуру должен охотиться, рыбачить, добывать деньги путем грабежей и торговли, а также помогать жителям лагеря, в котором живет банда ван дер Линде. Мир Red Dead Redemption 2 оказался настолько большим и проработанным, что в нем даже хочется жить.

Насладиться RDR 2 можно только на PlayStation 4 и Xbox One, что сыграло злую шутку с оценкой на Metacritic. Разгневанные PC-геймеры прибежали на страницу игры и начали ставить негативные отзывы, что подпортило оценку до 7.7. Тем не менее, 867 игроков поставили Red Dead Redemption 2 наивысшие баллы, так что советуем ознакомиться. В цифровых магазинах игру отдают за 2 тыс. грн, но дисковую версию можно найти и за 1800 грн.

Forza Horizon 4

Пока серия NFS уже окончательно загнулась, а Ubisoft только пытается сделать нормальную гонку, Microsoft во всю радует игроков серией Forza Horizon. В уже четвертой игре серии геймеры все также будут гонять на крутых тачках по открытому миру, но и без новых фишек не обошлось.



Turn 10 Studios набили руку на аркадных гонках, сделав Forza Horizon 4 интересной и доступной. Разработчики добавили гибкую настройку управления, где новички смогут упростить себе жизнь, а бывалые игроки добавить сложности. По открытому миру разбросано много активностей, начиная от обычных гонок и заканчивая всякими дрифтами.

Проходить их можно одному или с людьми из интернета. Разработчики добавили и погодные сезоны, которые меняются каждые две недели. Любители кастомизации оценят возможность разукрасить машину по своему вкусу, а также улучшить ее внутренности.

Forza Horizon 4 доступна игрокам на Xbox One и PC за 1700 грн. Отмечу, что игра поддерживает Xbox Play Anywhere, то есть вы можете начать прохождение на Xbox, а продолжить на своем компьютере, используя одну копию игры. К тому же мультиплеер общий, и в одной гонке могут соревноваться гонщики с PC и Xbox One.