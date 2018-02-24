Генетика против социума. Почему мы любим сложные компьютерные игры

Почему мы любим видеоигры и почему нас больше всего затягивают те игры, в которые играть сложнее всего?

Наверное, у каждого бывали такие моменты, когда игра дичайше бесит, но ты усердно продолжаешь в нее играть. Фанатам Dark Souls или Cuphead это чувство точно знакомо. Пара попыток превращается в сотню, а важные дела становятся ничтожными, ведь нужно замочить этого ублюдка.

Однажды меня спросили: “Почему ты так бесишься, но продолжаешь играть?”. Тогда я смог выдать невнятный звук Чубаки и продолжил играть. Когда мое лицо вновь приобрело естественный бледный оттенок, я реально задумался об этом.

Я вышел в интернет с этим вопросом. Для начала я решил узнать, почему мы вообще играем?

Почему мы любим видеоигры

Занимательный факт: британские ученые реально существуют и проводят интересные опыты. Исследователи из Лондонского королевского колледжа задумались над природой любви к играм. Ведь, обычно, геймеры начинают свой путь с малых лет и не расстаются с геймпадом всю жизнь.

В эксперименте принимали участие 8 тысяч 16-летних близнецов. Среди них были как с одинаковым генотипом - полные и похожи лишь на 50%. Ученые проверяли их на пристрастие к медиа контенту: новости, фильмы, сериалы, игры. Оказалось, что “полные близнецы” смотрели одни и те же сериалы, читали новости и играли в игры. “Не полные” проводили свой досуг по-разному. Обе группы находились в практически идентичном окружении, что наталкивает на некоторые мысли.

Получается, что наше пристрастие к видеоиграм заложено в нас генетически? Да, но это не все. Ученые пришли к выводу, что 1/3 наших увлечений определяется генетикой, но 2\3 - социумом. Но здесь играет роль “парадокс свободы”. Вкратце: если вы любите клубнику, то сознательно будете покупать мороженное только с этой ягодой, игнорируя остальные вкусы.

Далее в игру вступает человеческий фактор. Обычно, школьник выбирает любимый предмет из-за того, что он в нем хорош. Выучил тему из физики, отлично написал контрольную и ходит довольный. Грубо говоря, когда мы побеждаем, мозг вырабатывает гормон, отвечающий за вознаграждение. Для школьника это хорошая оценка, а для нас - мертвый босс.

Слишком сложно

В то же время сложные игры не рвутся поощрять игрока. Например, в Dark Souls вы можете победить орду нежити, а в награду получить битву с двухэтажным боссом. Не очень то и приятно. Но Dark Souls сделана хорошо с точки зрения геймдизайна и выдерживает баланс сложности.

Здесь мы снова вернемся к науке. Ученые неважно какого университета провели исследование сложности в играх. Они выяснили, что если игра будет слишком простой, то спустя 20 минут игрок выключит ее. Если же сделать слишком хардкорной - разобьет геймпад. В любом случае, результат тот же - он не будет в это играть.

Dark Souls предлагает такую механику, в которой легко научиться играть, но тяжело стать мастером. Игрок исследует мир, подбирает тактики и, по большей части, развлекает сам себя. Нам просто нравится исследовать и адаптироваться к чему-то новому и сложному. Когда мы добываем желанное кровью и потом, это приносит нам гораздо больше удовольствия.

Но стоит помнить, что важна сложность реальная, а не искусственная. Например, разработчик может сделать “сложный режим”, в котором враги станут сильнее и жирнее. А может сделать противников умными и уникальными, чтобы игрок искал к ним подход. В первом случае, игрок сам усложняет себе прохождение, а в другом - игра изначально задумывалась хардкорной.

Социальный аспект

Возможно вы слышали о таком феномене, как “демонстративное потребление”. Думаю, у каждого есть знакомый, который купил себе iPhone X в кредит и считает себя королем мира. Человек понимает, что у него в руках штука, которую могут позволить себе далеко не все, и это тешит его самолюбие.

Это же происходит, когда мы играем в сложные игры. Мы понимаем, что победив босса мы получим ценный приз, которого не будет у проигравшего. Это детское желание заполучить недоступное играет большую роль. Мы готовы биться в истерике, проклинать игру, приставку, космический пульсар за сотни световых лет от нас, но продолжать играть.

Из-за развития технологий и агрономии нам не нужно тратить время на поиски еды и охоту. Человечество выбрало новый объект потребления: информация, идеи и концепции. Мы настолько подвержены желанию обладать редким объектами, что попросту игнорируем рациональный выбор.

Реальное приключение

От себя хочу добавить еще один аспект - ощущение реального приключения. В большинстве игры ты - непобедимая машина для убийства. Dark Souls показывает игроку, что он слаб и уязвим, как и в реальности.

Вы не сможете без умолку махать мечом или перекатываться - устанете и вас зарежут. Враги коварны, нападают со спины и даже “шарой”. Игра также не водит нас за ручку, а всю информацию игрок должен обнаружить сам.

Мы любим испытывать себя, получать новые знания и ублажать первобытное чувство приключений. Мы хотим обладать вещами, которые кажутся нам недоступными. Эта сила движет нам в играх и даже в реальной жизни. Ведь, стремление к победе - отличное качество.

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