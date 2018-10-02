Google анонсировала новый игровой сервис Project Stream

Компания Google объявила о начале тестирования Project Stream, который позволяет пользователям Google Chrome играть в популярные игры прямо в браузере.

Первой игрой, доступной в стриминговом сервисе Project Stream станет Assassin’s Creed Odyssey, которая выходит 5 октября, пишет Mashable.

Отдельно подчеркивается, что это не сервис, где люди могут транслировать собственные видеоролики, такие как Twitch, это услуга, которая позволяет людям играть в игры, не загружая их, транслируя их через Интернет. Это избавляет пользователей от захвата дискового пространства большими видеоиграми.

Тестирование Project Stream будет включать потоковые трансляции игры Assassin’s Creed Odyssey от Ubisoft в браузер Chrome для настольных компьютеров. Сервис должен работать на платформах Windows, MacOS, Linux и ChromeOS.

В блоге Google сообщается, что "ограниченное число игроков" в США смогут бесплатно поиграть с 5 октября. Рекомендуется использовать широкополосное подключение со скоростью как минимум 25 Мбит/с, игроку понадобятся учетные записи Google и Ubisoft. Как отмечает Google, высокая скорость важна, поскольку буферизация и латентность в играх могут быть крайне вредными для игрового процесса.

"При стриминге сериалов или фильмов потребителям не мешают несколько секунд буферизации в начале, но для стриминга игр требуется время ожидания не больше нескольких миллисекунд, чтобы избежать ухудшения графики", - написала руководитель проекта Кэтрин Сяо.

В тестовом режиме Project Stream будет ограничен территорией США, пользователям должно быть минимум 17 лет. Project Stream доступен только в браузере Chrome. Будущие расценки на сервис пока не сообщаются.