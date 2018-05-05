Как создатели игры God of War забросили греческого бога войны Кратоса в Скандинавию

God of War (2018) занес Кратоса, главного героя игры, в мир скандинавской мифологии. “Призрак Спарты” остепенился, обзавелся семьей и стал совершенно другим человеком. Вот история героя, без которой вы не почувствуете всю прелесть сюжета популярной игровой серии.

Но прошлое Кратоса далеко не столь спокойно, а насыщено местью, предательством и морем крови богов. Сегодня мы оглянемся назад и узнаем, как Кратос получил звание бога войны, и что заставило его начать жизнь с чистого листа.

Бог войны мертв! Да здравствует бог войны (God of War)

Когда-то Кратос был простым смертным генералом спартанского войска. На его счету множество успешных военных походов, но один изменил жизнь героя навсегда. В войне против варваров Кратос был повержен их королем. Не желая умирать, он заключил контракт с богом войны Аресом, который даровал ему жизнь и Клинки хаоса. Взамен олимпийский бог попросил услугу - уничтожить деревню, жители которой поклоняются Афине.

Кратос без колебаний взялся за выполнение приказа, даже не догадываясь об истинных планах бога войны. Арес решил очистить Кратоса от человечности. Накануне он тайно привел в деревню жену и дочь спартанца, который в порыве гнева случайно их убивает. Когда воин осознал, что натворил, было уже поздно. Боги прокляли Кратоса и смешали пепел убитых жены и дочери с его кожей, обелив ее. За это спартанец получил прозвище “Призрак Спарты”.

Кратос больше не хотел служить Аресу и пошел помогать другим богам. Желая отомстить богу войны, спартанец призывает Афину, которая убеждает его убить Ареса, обещая взамен прощение остального пантеона. Кратос соглашается и отправляется к оракулу за помощью. Тот ведает ему о ящике Пандоры, сила которого способна убить Ареса.

Кратос находит артефакт в храме на спине титана Кроноса, которого наказали за участие в Великой войне. Забрав ящик Пандоры, воин натыкается на своего бывшего покровителя. Вступив с ним в смертельный бой, Кратос проигрывает и падает в Подземный мир. Вскоре он выбирается из заточения и направляется прямиком к Аресу, чтобы отомстить за содеянное.

В очередной схватке Кратос отнимает у Ареса артефакт и использует его силу, чтобы стать богоподобным. С помощью обретенной силы спартанец убивает бога войны, освобождая Афины. Боги не простили Кратоса, в отчаянии он убивает себя и бросается в Эгейское море. Афина спасает воина и возносит его на Олимп, нарекая новым богом войны.

Месть падших (God of War II)

Став новым богом войны, Кратос не желает общаться с остальным Пантеоном, и вскоре присоединяется к спартанскому войску в походе на Родос. В бою бога войны ранит орел, который забирает его силу и оживляет Колосса Родосского. В битву Кратоса с живой статуей вмешивается Зевс, который передает спартанцу Клинок Олимпа, требуя взамен божественную силу воина. Кратос побеждает Колосса, но обессилен от полученных ранений. Зевс рассказывает, что именно он был тем орлом, который отобрал силу и предлагает примкнуть к богам Олимпа. Кратос отказывается, за что получает билет в подземный мир.

Кратоса спасает Гея, Богиня Земли и Мать Титанов, которая рассказывает о предательстве Зевса и предлагает отомстить. Для мести спартанцу необходимо отыскать Сестер Судьбы, которые могут изменить время и предотвратить смерть Кратоса.

Спартанец отправляется в логово Тифона, сына Богини Земли, и отбирает у него лук, чтобы убить Прометея. Сразив титана, он получает силу, освобождающую Пегаса, который помогает Кратосу добраться до Острова Творения. По пути бог войны убивает Тессея, чтобы разрушить “Ворота времени”, преграждающие путь на остров. Он также встречает Атласа, который проводит его до Дворца судьбы и рассказывает о секретном оружии для победы над Зевсом.

Прибыв на остров, Кратос встречает Сестер Судьбы - Лахесис и Атропос, которые отказываются помогать. За это бог войны убивает их и отнимает “Нить судьбы”, которая поможет вернуться к моменту предательства Зевса.

Кратос настигает Зевса и ранит его Клинком Олимпа, но в битву вмешивается Афина. Она мешает воину убить бога грома, ведь тогда Олимп падет. Кратос не желает ничего слышать и снова атакует Зевса, но Афина бросается под меч и жертвует собой. Перед смертью богиня рассказывает Кратосу, что он сын Зевса, которого тот изгнал из Олимпа из-за боязни быть свергнутым. Спартанец возвращается в прошлое и спасает титанов перед поражением в Великой Войне. Вернувшись в настоящее, он намеревается разрушить Олимп.

Последние дни богов (God of War III)

Кратос вместе с титанами начала восхождение на Олимп, но боги объединили усилия и скинули захватчиков с горы. Спартанец оказался в самом низу, у входа в царство Аида. Теперь ему предстоит вновь взобраться на Олимп, попутно убив всех богов, чтобы собрать их силу для финальной битвы.

В этом ему поможет Афина, которая обрела новую сущность и понял, что пока Зевс жив у человечества нет надежды. Она рассказала об источнике силы Зевса - Пламени Олимпа. Если его уничтожить, то он потеряет свою мощь и будет уязвим. Чтобы отыскать пламя, Афина вручила Кратосу Клинки Изгнанника, которые укажут путь к силе.

По пути из царства Аида, Крастос встречает бога-кузнеца Гефеста. Он рассказывает о своей дочери Пандоре, которую у него отнял Зевс. Спартанец также узнает, что Пламя Олимпа смертельно для каждого, кто его коснется. Чтобы выбраться из подземного царства, Кратос убивает Аида и отбирает его оружие, поглощая душу.

Следующей жертвой Кратоса стал бог солнца Гелиос. Бог рассказал, что победить Зевса можно только войдя в Пламя Олимпа. Спартанец не поверил Гелиосу и оторвал ему голову, которую в дальнейшем использовал как фонарь. После смерти Гелиоса, Солнце скрылось, а мир покрыла тьма.

Найдя Пламя Олимпа, Кратос обнаруживает ящик Пандоры, с помощью которого он убил Ареса. В этот момент к нему снова приходит Афина, которая рассказывает, что в артефакте еще есть сила, способная убить Зевса. Вот только Ящик нужно открыть, а ключ - дочь Гефеста. Там же Кратос встречает Гермеса, которому он отрубает ноги и забирает его Крылатые Сандали.

Кратос возвращается к Гефесту и рассказывает ему, что хочет использовать Пандору для мести Зевсу. Бог кузнечества не мог этого допустить и придумал план обмана. Он отправил спартанца к Кроносу, мол, в его желудке находится камень Омфала, из которого можно выковать мощное оружие. Кратос побеждает титана и приносит камень кузнецу, чем сильно его удивляет. Гефест кует из камня электрические клинки и пытается убить спартанца, за что платит собственной жизнью.

Конец богов

Кратос находит Пандору и добирается вместе с ней к Пламени Олимпа, где их уже поджидал Зевс. Он пытался помешать Пандоре зайти в пламя, ведь тогда оно будет уничтожено. Внезапно Кратосу стало жаль жертвовать девочкой ради собственной мести, и он также пытается ее остановить. Но их попытки были тщетны, и Пандора самовольно заходит в Пламя Олимпа, уничтожая его. После этого Кратос открывает ящик Пандоры, но тот оказывается пуст. Спартанец вновь набрасывается на Зевса.

Внезапно в потасовку врывается Гея, которая сама хочет отомстить Зевсу. Она пытается раздавить Кратоса и олимпийского бога, но противники запрыгивают внутрь Матери Земли и сражаются уже там. В итоге Кратос одним ударом протыкает Зевса Мечом Олимпа, приковывая его к сердцу Геи. Но бог грома восстает в виде призрака и пытается убить спартанца.

Призрак Зевса оглушает Кратоса и засылает его в собственные кошмары. Спартанцу помогает выбраться голос Пандоры, которая говорит, что надежда - его главное оружие. Очнувшись, спартанец находит в себе силы окончательно убить Зевса. Вновь явилась Афина, которая поздравила Кратоса с победой, но спартанец говорит ей оглянутся вокруг: людей больше не осталось.

Афина требует вернуть силу, заточенную в ящике Пандоры. Кратос рассказал, что артефакт был пуст внутри, и тогда Афина поняла, что он впитал всю надежду, а зло, таящееся в шкатулке, заразило богов Олимпа. Богиня уверяет спартанца, что знает как справиться с этой силой, но Кратос раскрывает ее истинные намерения. Бог войны пронзает себя Мечом Олимпа, освобождая надежду и давая человечеству будущее. Истекающий кровью, он падает с обрыва и исчезает навсегда.

Один, берегись

Вот так закончилась история бога войны, которая вернула Кратоса к людской жизни. Спартанец свершил свою месть, что позволило ему отпустить прошлое. Прибыв на скандинавские земли, он оказался в новом, но не менее опасном месте. Теперь только Одину известно, что ждет Кратоса в его смертном будущем.