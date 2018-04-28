Фэнтези для начинающих. Обзор игры Тьма за спиной

На окраине вашего города стоит непримечательный дом. Возвращаясь в свой очаг вы бы прошли мимо, и даже из любопытства не стали заглядывать в окна. Вы бы прошли мимо и не заметили парня с большой книгой, страницы которой сами заполняются по мере чтения. Но тебе, читатель НВ, повезло, и ты узнаешь историю, которую тебе расскажет Тьма за спиной.

Заключение стало началом

Текстовый квест Тьма за спиной рассказывает историю Сардо. Он попал в тюрьму, расположенную на опасных землях Ибири, и это не опечатка, а фантазия писателя. Сардо - маг, который натворил дел в своем прошлом и теперь отбывает наказание в концлагере. Из него сложно выбраться, особенно в одиночку, но дух главного героя не сломлен: Сардо строит план побега.

Для свершения задумки ему нужен помощник, которым оказывается новоприбывший оружейник Салин. По законам жанра парни недолюбливают друг друга, но решают работать вместе. За взаимодействием персонажей было бы интересно следить, если они не были столь деревянны.

Это стандартные примеры “молодого бунтаря”, и “бывалого вояки” без особой предыстории. Автор пытается создать интригу вокруг их личностей, но расплывчатые “я совершал много ошибок” не катит. Даже особой мотивации бежать из тюрьмы у них нет. Вспомните A Way Out, где у героев был общий враг “на воле”, которому они хотели отомстить.

Приключений час

Сюжет также не желает особо выделятся. Повествование не удивит читателя крутыми сюжетными поворотами или глубоким подтекстом. Виталий Зыков, автор Тьмы за спиной, написал неплохую историю, которая займет ваш досуг на пару вечеров. На большее рассчитывать не стоит. Даже хронометраж игры не рассчитан на длительные сеансы. Но в то же время это большой плюс.

У истории нет провисаний, и она не теряет динамику. Герои находят проблему, решают ее и движутся дальше. Читателя не грузят длинными диалогами и рассуждениями, а просто забрасывают сменяющимися событиями, чтобы он не скучал. С таким подходом средненький сюжет и деревянные персонажи не успевают надоесть, и, возможно, вы даже получите удовольствие от повествования.

Пора поиграть

Все же Тьма за спиной - это интерактивный квест, а не просто книга. Поэтому он должен давать игроку инструменты для взаимодействия с виртуальным миром. Первая возможность - право выбора. Игрок может повлиять на то, что персонаж сделает или скажет. В идеале, это должно отразиться в будущем, но не тут то было.

В такие момент особенно замечаешь, что автор писал новеллу не для интерактивного квеста. История либо сводит ответвления к одному знаменателю, либо в лоб говорит игроку, что так нельзя, убивая персонажа.

Здесь напрашивается сравнение с интерактивным кино. В этом жанре игрок выкручивается из любой ситуации, если он достаточно ловко управляется с контроллером. Тьма за спиной - это интерактивный квест, где у игрока нет прямого управления над действиями персонажа. Грубо говоря: разработчики дают право выбора, оставляя один путь для прохождения.

Это же можно сказать и о боевой системе. Да, игроку придется вступать в сражения, а не просто читать экш сцены. Битвы проходят в пошаговом режиме: сначала выбираем тип атаки, а потом уклоняемся. Нанести увечья можно тремя способами: хук, джеб или апперкот. Чтобы не получить ответный удар, игрок может блокировать, парировать и уклоняться.

На деле работает тактика апперкот и уклонение: у вас нет причин использовать что-то другое. Первое движение - самая мощная атака, а второе - максимально уменьшает урон. Чтобы удачно выполнить уклонение или атаку, нужно сыграть в мини игру. Это веселее, чем просто нажимать кнопки действий и добавляет немного челленджа в происходящее.

Хорошо сделана последняя часть игры, где разработчики вводят механику point-and-click квестов. Игрока запирают на локации, где ему нужно отыскать предметы, чтобы решить головоломки. Эта часть игры сделана хорошо графически и геймплейно. Отсюда появляется вопрос: “Почему не добавить в игру больше таких элементов?”. Это бы не только сделало прохождение интереснее, но и скрыло бы недостатки сюжетной составляющей.

Атмосфера

Важный элемент каждого квеста - это атмосфера. Игрок должен чувствовать мир, в котором он находится, но “Тьма за спиной” не очень этого хочет. Музыкальное сопровождение вызывает одно желание - выключить звук. После часа я не выдержал и включил на фоне OST Pillars of Eternity, и игра заиграла новыми красками. Вот что творит хороший саундтрек.

Хорошую атмосферу обеспечил сам автор. Описание локаций и происходящего в целом нагоняют чувство мрачности и безысходности. Это чувство особенно усиливается к концу игры.

Тьма за спиной - вердикт НВ

6 из 10

Тьма за спиной - это среднего качества проект, у которого есть потенциал. Разработчики взяли неплохую историю и аккуратно нанизывали на нее геймплейные элементы, которые позволил жанр. В итоге получился неплохой текстовый квест, который скрасит пару чайных вечеров или поездку в метро.

Вердикт НВ: 6 из 10