Эксперты обнаружили вирус, который требует запустить компьютерную игру

Новый компьютерный вирус блокирует все файлы на компьютере, пока вы не запустите игру PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Необычный вирус заметили эксперты по кибербезопасности из группы MalwareHunterTeam, пишет Motherboard.

Эта программа шифрует файлы на компьютере пользователей в формате .PUBG и для разблокировки просит провести час в игре PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Вирус отслеживает только факт запуска процесса TsLGame. После этого файлы сразу начинают расшифровывать. Такого же эффекта можно достигнуть, если переименовать любой .exe-файл в "TsLGame" и запустить его.

Судя по всему, вирус является чьей-то шуткой, однако до глубокого изучения кода программы остается неизвестным, что еще он может делать помимо шифрования файлов.

Интересно, что в 2017 году эксперты MalwareHunterTeam обнаружили вирус RensenWare, который требовал от своих жертв играть в игру TH12 и набить 0,2 млрд очков, чтобы расшифровать файлы.

Ранее НВ сообщало, что в Google Play обнаружили приложение Vilny.net, которое работает как VPN-сервис, но при этом использует ресурсы мобильных устройств для добычи криптовалюты Monero. Приложение появилось в феврале 2018 года, а на момент обнаружения вируса была доступна уже четвертая версия программы.