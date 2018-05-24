Дождались. Компания Electronic Arts представила игру Battlefield V

В Лондоне прошла мировая премьера одной из самых ожидаемых игр - военного шутера Battlefield V.

При этом в новой игре серии не будет популярного режима "Королевская битва", пишет The Verge.

Через два года после выхода Battlefield 1, компания Electronic Arts рассказала первые подробности и назвала дату релиза Battlefield V. "Игра вернулась к великому и жуткому этапу Второй мировой войны", - отмечают журналисты.

Слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий от лица разных персонажей. Разработчики отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы. За реальные деньги можно будет менять внешний вид солдат и техники.

Одной из ключевых особенностей шутера станет возвращение кооперативного режима для четверых игроков — он станет связующим звеном между одиночной кампанией и мультиплеером. Режим получит название Combined Arms. Игрокам в отряде из четырех человек придется пробраться в тыл противнику и скрытно выполнить ряд заданий.

Разработчики показали дебютный трейлер Battlefield V, который вы можете посмотреть ниже.

Физика играет большую роль в новой игре, и разрушение окружающей среды в настоящее время осуществляется на основе вычислений физики в реальном времени, а не предварительно подготовленных анимаций. Журналисты отмечают текучесть и естественность новой механики движения для игрока, в частности, можно двигаться назад, поворачиваться и стрелять одновременно.

Игра Battlefield V поступит в продажу по всему миру 19 октября на Xbox One, PlayStation4 и PC (Origin). Сделавшие предзаказ Battlefield V Deluxe Edition получат доступ к игре на три дня раньше остальных, 16 октября, а подписчики EA Access и Origin Access смогут приступить к игре 11 октября.