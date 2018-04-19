Десятки тысяч пользователей пострадали от вируса на официальном сайте Minecraft

За последние 30 дней почти 50 000 учетных записей Minecraft были заражены вредоносными программами, предназначенными для переформатирования жестких дисков и удаления данных.

Игроки загружали с официального сайта зараженный вирусом скины - файлы, которые изменяют внешний вид главного героя Minecraft, говорится в блоге разработчиков антивируса Avast.

Вредоносный код достаточно прост, похожий можно найти на сайтах, которые предоставляют пошаговые инструкции о том, как создавать вирусы с помощью Notepad. Судя по всему, распространители вируса не являются профессиональными киберпреступниками. Однако, большая проблема заключается в том, что зараженные скины могут быть законно загружены на веб-сайт Minecraft.

Антивирусы легко обнаруживают проблему, но многие игроки игнорируют предупреждения, поскольку загружают файлы с официального сайта.

По состоянию на январь 2018 года у Minecraft было 74 миллиона игроков по всему миру - это почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. Однако только небольшой процент от общей базы пользователей активно загружает измененные скины. Большинство игроков используют версии по умолчанию, предоставленные Minecraft. Это объясняет низкую регистрацию случаев заражения. Несмотря на небольшое количество, возможности для эскалации высоки, учитывая количество активных игроков по всему миру.

Чаще других в Minecraft играют люди в возрасте от 15 до 21 года, на их долю приходится 43% пользовательской базы. Хакеры, возможно, пытались извлечь выгоду из более уязвимой группы ничего не подозревающих пользователей, которые играют в игру, которой доверяют их родители и опекуны.

Представители Avast связались с компанией Mojang, создателем Minecraft, над устранением уязвимости уже работают.