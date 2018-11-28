Американские юристы выясняют, как вернуть деньги за Fallout 76

Компания Bethesda Game Studios находится в США под следствием юридической фирмы Migliaccio & Rathod из-за политики возврата Fallout 76.

По данным фирмы, Bethesda отказывается возвращать деньги тем, кто купил Fallout 76, и обнаружил, что он не запускается, сообщает профильное издание Games Industry.

Большинство пользователей получают отказ в возврате средств, мотивированный тем, что, в соответствии с правилами цифрового магазина Bethesda.net, получить деньги назад за игру нельзя, если она уже вышла и была загружена.

Представитель Migliaccio & Rathod Бруно Ортега-Толедо сказал: "Хотя небольшие проблемы и глюки ожидаются с выпуском большинства новых игр, Fallout 76 запущен с патчем на 56 ГБ, который оказался лишь отправной точкой для проблем. Геймеры, которые пытались получить возмещение из-за множества сбоев в игре, не смогли этого сделать, так как они загрузили игру. Они остались с неиграбельным опытом, пока патчи не вернут игру в нормальное состояние".

Юристы также попросили, чтобы игроки сообщали им о примерах подобного. Если у них наберется достаточно много обращений, то адвокаты могут оформить коллективный судебный иск против Bethesda.

В то время как Migliaccio & Rathod является фирмой, которая обладает большим опытом в судебных разбирательствах в области действий в отношении прав потребителей, никаких формальных действий против Bethesda в судах США не предпринималось. Компания также пока не прокомментировала расследование.

Игру Fallout 76 ждали очень многие, но релиз 14 ноября прошел не так гладко, как надеялась компания Bethesda. Критики и поклонники были разочарованы различными ошибками и проблемами производительности. Игровой дизайнер Bethesda Тодд Говард акцентировал внимание на том, что на карте есть только игроки и монстры.

Интересно, что после начала расследования представители Bethesda поделились подробностями двух грядущих обновлений. Первое из них выйдет 4 декабря, одним из главных нововведений станет увеличение объема хранилища с 400 до 600 предметов. Второй патч станет доступен 11 декабря и предложит кнопку голосового чата на PC, поддержку разрешения 21:9 и другие полезные настройки.

Ранее НВ сообщало, что в США клиент, который попытался вернуть свою копию Fallout 76, разгромил магазин, когда ему сказали, что он не может вернуть свои деньги. Этот инцидент произошел в магазине Gamestop в Северной Каролине.