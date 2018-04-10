ZTE представила концептуальный "ушастый" смартфон с двумя вырезами в экране

Китайская компания ZTE опубликовала изображение и описание концептуального смартфона Iceberg на официальном сайте дизайнерской премии IF World Design Award.

Эта модель может пойти в серийное производство, но не раньше, чем через пару лет, пишет Android Authority.

Передняя часть и задняя часть ZDE Iceberg сделаны из стекла, и кажется, что смартфон вырезан из блока льда, так как вы не можете увидеть линию склеивания между двумя стеклами. Судя по всему, ремонт ZTE Iceberg станет абсолютным кошмаром.

Кроме того, прозрачные "ушки" в углах гаджета выглядят на рендерах довольно сомнительным решением. Однако, журналисты отмечают, что смартфон ZDE Iceberg выглядит "удивительно симметричным".

Еще одной особенностью устройства стали вырезы в экране и сверху, и снизу. В то время, как у многих современных телефонов есть вырез в верхней части дисплея, ZTE Iceberg получил второй вырез внизу, в котором размещается динамик и, скорее всего, микрофон.

ZTE Iceberg, как видно по рендеру, оснащен двумя основными камерами и дактилоскопическим сканером, расположенным на задней панели. Также отмечается, что смартфон получит поддержку беспроводной зарядки.

Добавим, что на страничке устройства на сайте премии IF World Design Guide указана дата запуска — после 2018 года. А в графе "время разработки" значится промежуток в 13-24 месяца.