ZTE представила безрамочный смартфон Nubia Z18 mini

Компания ZTE представила под брендом Nubia смартфон среднего уровня Z18 mini с двойной камерой.

Устройство выполнено в безрамочном дизайне с двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели, пишет GSMArena.

Смартфон оснастили 5.7-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ (2160x1080) и соотношением сторон 18:9. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

В ZTE Nubia Z18 mini установлен аккумулятор емкостью 3450 мАч, есть система разблокировки по лицу Face Unlock, поддержка Bluetooth 5.0, порт USB Type-C. Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Nubia UI.

Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп с поддержкой искусственного интеллекта и диафрагмой f/2.0, а на задней панели установили датчики на 24 Мп и 5 Мп с автофокусом, которому достаточно 0,1 секунды для захвата объекта. Задняя камера может делать портретные снимки, в то время как передняя может сканировать до 106 лицевых точек для использования при разблокировке по лицу.

Предзаказы на модель ZTE Nubia Z18 mini в Китае уже стартовали, продажи начнутся 19 апреля. Версия на 64 ГБ будет стоить 1,799 юаней (230 евро), а версия на 128 Гб будет стоить 2,099 юаней (270 евро). Издание Limited Provence Edition (то есть в фиолетовом цвете) обойдется в 280 евро.

Ранее НВ сообщало, что китайская компания ZTE опубликовала изображение и описание концептуального смартфона Iceberg на официальном сайте дизайнерской премии IF World Design Award. Передняя часть и задняя часть ZDE Iceberg сделаны из стекла, и кажется, что смартфон вырезан из блока льда. Эта модель может пойти в серийное производство, но не раньше, чем через пару лет.