Журналисты узнали подробности о грядущем складном Microsoft Surface

Компания Microsoft работает над новым устройством из серии Surface под кодовым названием Andromeda с двойным дисплеем.

По уверениям сотрудников компании, гаджет можно будет поместить в карман, пишет The Verge, ссылаясь на утечку внутренних документов Microsoft.

Microsoft описывает свой проект Andromeda как нечто, что станет новой категорией устройств, которые повлияют на линейку Surface в целом и размоют линии между компьютерами и мобильными устройствами.

"Это новый карманный форм-фактор для устройства, который объединяет инновационные новые аппаратные и программные средства для создания действительно личного и универсального опыта использования компьютера", - именно так Microsoft описывает устройство во внутренних документах компании.

Судя по описанию, речь идет о компактном гаджете, который может поместиться в карман. Все утечки и слухи указывают на то, что это будет сгибаемое устройство с одним или двумя экранами под управлением полноценной версии Windows 10. На это указывают возвращенные в сборку Windows 10 Redstone 5 телефонные API.

Гаджет можно будет использовать в качестве смартфона или планшета. Известно, что в текущем прототипе Microsoft прорабатывает использование цифрового пера.

Microsoft рассматривает Andromeda как ответ на проблемы с устройствами Windows Phone. "Это размывает линии между мобильными и стационарными вычислениями", - отмечает один внутренний документ, описывающий гаджет.

Intel также работает над аналогичными устройствами с двумя экранами, которые в конечном итоге будут использовать программное обеспечение Microsoft для работы с Andromeda. Корпорация Intel создала прототипы с двумя дисплеями и электронными бумажными дисплеями (EPD). Asus и Lenovo также создают устройства, которые вдохновлены концептами Intel, и по крайней мере одно их устройство будет доступно в конце этого года.

Ранее НВ сообщало, что компания Microsoft готовит линейку недорогих планшетов Surface во второй половине 2018 года. По имеющимся данным, устройства получат сенсорный дисплей размером около 10 дюймов по диагонали - примерно такого же размера, как у стандартного iPad. Откидная подставка позволит располагать гаджеты под удобным углом.