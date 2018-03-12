Выстрел в ногу. Зачем производители смартфонов копируют худшую черту iPhone X

Пресловутая «монобровь» – одна из самых раздражающих черт Apple iPhone X. Так почему же ее бросились копировать производители смартфонов на Android?

Что бы ни говорили об iPhone X, в этом смартфоне есть много хорошего: великолепная камера, компактный монолитный корпус, быстродействие, управление жестами, к которому, по идее, теперь будут стремиться остальные вендоры.

Но из всего лучшего, что есть в текущем флагмане Apple, производители Android-смартфонов как под копирку повторяют самую спорную черту модели – вырез в верхней части экрана, который даже заслужил прозвище «монобровь». Многие пользователи жалуются, что из-за этого выреза неудобно смотреть фильмы и фотографии, а также играть в игры.

Неужели в индустрии такой кризис идей, что конкуренты не могут придумать ничего лучше? Или все дело в том, что копировать “фишку” iPhone X – дешевле и проще, чем другой образец удачного дизайна – изогнутые экраны Samsung?

Спорный вырез

В последнее время принято ругать Apple. Хоть и есть за что, но все-таки нельзя отрицать позитивное влияние компании на то, какими классными стали современные смартфоны.

Apple показала, что интерфейс устройства может быть простым и понятным, управление – удобным при помощи пальцев, дизайн – стильным и монолитным, а материалы – благородными. И хотя дизайн смартфонов Apple не всегда был уникальным. Например, все металлические «айфоны» сильно напоминали HTC One, просто этот бренд, в отличие от Apple, оказывал на рынок не такое сильное влияние – он всегда становился мейнстримом.

В августе прошлого года, когда было представлено только два смартфона с вырезами на экране – Sharp Aquos S2 и Essential Phone – на Mashable вышла колонка журналиста Рэймонда Вонга о том, что в скором времени вырезы станут привычной частью смартфонов и это новый тренд на рынке. На тот момент уже стало известно, что у следующего флагмана Apple тоже будет вырез.

Прошло около полугода, и слова эксперта сбылись. Сначала iPhone X, а затем и целая плеяда китайских и тайваньских флагманов с «монобровью»: ASUS, Leagoo, Oukitel, Doogee, Blackview, UleFone. В ближайшее время ожидаются анонсы флагманов Huawei, LG и Xiaomi – все с вырезами.

Огромный экран в маленьком корпусе выглядит безумно красиво, особенно если это яркий современный OLED. И именно этого эффекта добивались в Apple. Компанию много лет ругали за то, что она плюет на эргономику и размеры рамок, и вот поклонники и получили самый компактный смартфон Apple.

Но пока в Samsung избавлялись от рамок за счет изгиба смартфона, так, чтобы торцы были просто не ощутимы, в Apple решили пойти своим путем и сделали вырез.

Фактически, компания на весь мир расписалась в том, что ее инженеры не смогли уместить в компактные размеры всю электронику, которая была нужна смартфону, в то время как конкурент с этим справился. Для рынка это стало сигналом – можно расслабиться и стать как Apple. И будет модно, стильно, молодежно.

ASUS Zenfone 5

Для китайских производителей неожиданный недостаток превратился в большую возможность. Съемка с эффектом боке, система распознавания лиц, основанная на машинном обучении.

Зачем? Если можно просто поставить двойную камеру, вырез на лицевой панели и ценник в $300 вместо тысячи – и уже почти «айфон». Китайские пользователи (а как ни крути, на них в первую очередь ориентируются китайские производители) любят бренд Apple, но многим будет достаточно визуального сходства.

Более того, вырез не только дал возможностью сделать аппарат более похожим на iPhone (кто там помнит его форму в «десятке»?), но и учредить новое удивительное соревнование под названием «мы смогли сделать вырез меньше, чем у Apple».

Но проблема в том, что лишний вырез – это не только некрасиво (все-таки ощущение красоты – штука очень индивидуальная), но и неудобно.

Неудобно смотреть фильмы, фотографии, играть в игры, да и пользоваться приложениями, у которых, что ожидаемо, пока есть проблемы с адаптацией, тоже неудобно.

И чем больше видов этих вырезов, тем дольше будет продолжаться чехарда с адаптацией экрана, несмотря на то, что в Google пошли на поводу у рынка и добавили поддержку «челки» на уровне операционной системы Android.

Huawei P20

Это как первая школьная красавица, которая сожгла шикарные локоны дешевой краской и была вынуждена постричься под мальчишку. Не факт, что ей идет, но остальным, которые слепо последовали ее примеру, еще хуже.

По сути, сегодня на рынке смартфонов осталось только два популярных направления в дизайне – как у Apple и как у Samsung. Подделать дизайн флагманов Samsung гораздо сложнее — тут нужен дорогостоящий изогнутый экран. А других потенциальных источников подражания и нет.

Третий лидер рынка — компания Huawei — вроде тоже до недавнего времени искала свое лицо в смартфонах. Но складывается впечатление, что странный «яблочный» вырез сбил компанию с пути. И в новом флагмане P20 будет «монобровь».

В стороне от «моноброви» остались и такие бренды, как Nokia и Sony. Все три компании (третья – это Samsung) объединяет одна общая черта – они готовы инвестировать в дизайн и искать свое лицо. В долгосрочной перспективе узнаваемость полезна.

Кстати, похоже, что в следующем году для клонов iPhone X настанут тяжелые времена. В моделях следующего поколения, как пишет macrumors со ссылкой на корейское издание ET News, Apple сделает вырез значительно меньше, а в 2019 году и вовсе от него откажется.

В Meizu запатентовали экран с фронтальной камерой, которая прячется под графеновый дисплей. В Xiaomi Mi MIX 2S, который будет представлен совсем скоро, спрятали непоместившуюся камеру в уголок дисплея, где она практически не видна. В Vivo вообще смогли упаковать в дисплей дактилоскопический сканер.

Так что вырез на iPhone X и его Android-клонах – это не победа, это проигрыш инженеров Apple и всей свиты клонов. Жаль, что производители Android-смартфонов не смогли этого понять.