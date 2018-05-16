Зачем платить больше? Пять лучших б/у смартфонов, которые выгоднее новых

В стране, где народ скупает старые иномарки на литовских номерах, рассказывать о том, что новые вещи лучше старых, бесполезно. Посмотрим, какие смартфоны б/у могут стать оптимальной покупкой

НВ выбрало пять смартфонов прошлых лет, которые на вторичном рынке сегодня стоят оптимальных денег и предлагают лучшее соотношение цены-качества. Таким образом, если вы не против покупки подержанных вещей, то вы и сэкономите и в функционале не потеряете.

Samsung Galaxy S7 Edge

7000-9000 грн

Samsung Galaxy S7 Edge

Прошлогодний флагман Samsung и сегодня по характеристикам и возможностям “уделывает” многие флагманы этого года. Естественно, новые S7 Edge еще можно найти в продаже, и они стоят дешевле S8 и текущего флагмана S9, но все равно – не каждый готов отвалить за смартфон 15 тыс. грн. Не говоря уже о 20+ тыс. грн, которые просят за S9.

А прошлогодний S7 Edge сейчас можно найти в отличном состоянии за 7-9 тыс. грн. Из новых за эти деньги вы не сможете найти ничего и близко стоящее рядом с S7 Edge по целому ряду параметров. Включая, имиджевую составляющую, производительность, защиту от влаги и попросту отличную камеру. Ну и да, изогнутый экран.

Нет никакого смысла смотреть на обычный “плоский” S7, он лишь чуточку дешевле, именно S7 Edge является оптимальной покупкой.

HTC 10 Evo

3000-5000 грн

HTC 10 EVO

Многие уже списали HTC со счетов, в особенности после новости о том, что разработчики тайваньской компании теперь будут работать на Google.

Однако, некоторые смартфоны HTC удивительно удачно сбалансированы по соотношению цена-качество.

Например, HTC 10 Evo, который в Украине вообще официально не продавался. Но перекупщики активно возят эту модель из США. И за свои деньги она представляет собой отличную покупку.

Да, железо тут не самое мощное (Snapdragon 810), но 5,5-дюймовый экран, приятный дизайн, металлический корпус с защитой от воды и довольно неплохая камера делают Evo 10 отличным выбором. Во всяком случае, для не очень требовательного к производительности пользователя.

И уж точно такой выбор выделит вас из толпы владельцев одинаковых xiaomi-meizu-huawei-lenovo.

Apple iPhone 6s

7000-9000 грн

Кто-то уже оформляет кредит на новый iPhone 8. Кто-то уже стал в очередь на продажу почки, чтобы купить новый iPhone X.

Кто-то радуется, что в связи с выходом “восьмерок” снизятся цены на “семерки”, которых еще полно в продаже абсолютно новых.

Но в материале о подержанных смартфонах нашим героем из продукции Apple станет 6s. Цены на такие смартфоны б/у опустились до вполне приемлемых 8000 грн (плюс-минус).

С точки зрения дизайна, вы потеряете не так уж много, купив подержанную "шестерку" вместо “семерки”. Спасибо Apple, которая вот уже четвертый год по сути не меняет дизайн своих смартфонов.

А запас производительности у iPhone 6s еще достаточно велик. Для потребностей обычного пользователя его хватит за глаза.

Moto X Force (Droid Turbo 2)

3000-5000 грн

Moto X Force

Это – первая модель Moto с небьющимся экраном. У автора этих строк в свое время был такой смартфон. С ним происходило множество приключений (если у вас двое маленьких детей, то все ваши гаджеты регулярно проходят проверку на прочность). Но экран действительно способен пережить любой Армагеддон.

В остальном смартфон 2014 года, конечно, нынче мало чем впечатляет. Чуток добавив, можно купить новенького “середнячка” из многочисленных “китайцев”. Но небьющегося экрана у них нет. А это действительно серьезный плюс, поверьте.

Приятно знать, что падение на асфальт с высоты человеческого роста ваш смартфон переживет с минимальными повреждениями. Царапины на ободке и задней крышке – это мелочи жизни по сравнению с разбитым экраном, за ремонт которого придется заплатить пару минимальных зарплат в Украине.

Xiaomi Mi5

4500-6000 грн

Народ у нас любит Xiaomi. В принципе, заслуженно.

Китайская компания так и не стала "второй Apple", да и не станет никогда, но сейчас не об этом. По соотношению цена-качество Xiaomi в лидерах, как среди новых смартфонов, так и среди б/у.

Взять, к примеру, Mi5. Язык не повернется сказать, что у этой модели устарел дизайн, а производительности обычному пользователю хватит за глаза. Да и не всякий требовательный пользователь станет плеваться. Для игр тоже сойдет.

Камера не была сильной стороной Mi5 даже на момент выхода, поэтому сейчас ее тем более нельзя записать в плюсы. Но если вы - не фанат фотографии и чаще всего используете камеру, чтобы фотографировать номер места на парковке, где оставили машину, то Mi5 вполне сгодится.

Зато за сравнительно небольшие деньги у вас будет симпатичный и все еще вполне современный флагман.