Заботливый iPhone. Что нужно знать о новой iOS 12

Apple выпустила обновление операционной системы для своих устройств. Программное обеспечение обещает повышенную защиту данных пользователей и даже беспокоится об их здоровье.

После недели от презентации iPhone 2018, как и планировалось, Apple сделала доступной для загрузки последнюю версию iOS 12.

В связи с тенденциями защиты персональных данных пользователей весь последний год, в демо-версиях обновления было анонсировано, что iOS 12 станет еще более безопасным.

НВ уже писало о новой функции блокировки внешнего порта Lightning, которая ограничивает любое внешнее подключение к телефону и передачу данных.

Теперь же, в iOS 12 добавили и настоящий менеджер паролей, который будет следить за вашими реквизитами входа на разные сайты и в приложения, а также напоминать, если какой-то из паролей нужно сменить.

Кроме этого, в новое ПО внесли функцию автозаполнения кода для двухфакторной идентификации, так что привязать номер телефона для дополнительной проверки будет еще проще и быстрее.

Одно из главных условий качественной защиты устройства является своевременное обновление системы. Многие пользователи часто запрещают своим телефонам делать это автоматически, поскольку надоедливые сообщения о новых версия обеспечения приходят в самый неподходящий момент и занимают слишком много времени.

Сейчас, устройства научилась делать это в фоновом режиме, так что можете смело включать функцию автообновления.

Ну и, конечно, не забудьте активировать пресловутый режим ограниченного USB-подключения, - полезная вещица, особенно если вы шпион, и на вашем телефоне хранится сверхсекретная информация.

Помимо новшеств в защите, iOS 12, как и заявлял Тим Кук на презентации в Купертино, сделает ваше устройство еще более персонализированным.

Наверное, ключевым измененем стала возможность контроля времени пользования вашим iГаджетом. Дополнение позволяет управлять и устанавливать ограничения на определенные приложения, чтобы они не отбирали слишком много вашей жизни.

В паре с заботливыми часами-доктором Apple Watch 4, которые могут вызвать вам скорую и создать кардиограмму, компания как бы пытается улучшить здоровье жителей цифровой эры.

Хотя, новые анимированные эмодзи Memoji, которые способны принимать облик пользователя, и апгрейд технологий дополненной реальности ARKit 2, могут сделать техногиков еще более зависимыми от электронных устройств.

Среди функциональных улучшений, Apple обещает новый удобный поиск и публикацию фотографий с помощью Siri, а также комфортную настройку уведомлений.

По дизайну - обновлен вид приложений, в частности iBooks, Stocks, Voice Memos и Apple New. Компания также заявляет, что новое ПО ускорит и устаревшие модели Apple, - запуск приложений и клавиатуры теперь должны происходить в два раза быстрее.

Но вот обещанные групповые звонки в Facetime на 32 человека искать не стоит, - разработчики решили с этим повременить.

Что говорить, все равно полностью испытать обновление у вас получится только благодаря личному опыту, так что - качайте и наслаждайтесь (или огорчайтесь). Тем более, что iOS 12 доступен даже для самых старых представителей Apple, а точнее: Phone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, Phone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, все вариации iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5S, iPad Pro (9.7-дюймов, 10.5-дюймов, 12.9-дюймов), iPad 2018, iPad 5, iPad Air/iPad Air 2, iPad mini 2/3/4, iPod Touch 6.