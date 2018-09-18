18 сентября 2018, вторник

Заботливый iPhone. Что нужно знать о новой iOS 12

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Apple выдала новое программное обеспечение для своих устройств

Apple выдала новое программное обеспечение для своих устройств

Apple выпустила обновление операционной системы для своих устройств. Программное обеспечение обещает повышенную защиту данных пользователей и даже беспокоится об их здоровье.

После недели от презентации iPhone 2018, как и планировалось, Apple сделала доступной для загрузки последнюю версию iOS 12.

В связи с тенденциями защиты персональных данных пользователей весь последний год, в демо-версиях обновления было анонсировано, что iOS 12 станет еще более безопасным.

НВ уже писало о новой функции блокировки внешнего порта Lightning, которая ограничивает любое внешнее подключение к телефону и передачу данных.

Теперь же, в iOS 12 добавили и настоящий менеджер паролей, который будет следить за вашими реквизитами входа на разные сайты и в приложения, а также напоминать, если какой-то из паролей нужно сменить.

Кроме этого, в новое ПО внесли функцию автозаполнения кода для двухфакторной идентификации, так что привязать номер телефона для дополнительной проверки будет еще проще и быстрее.

Одно из главных условий качественной защиты устройства является своевременное обновление системы. Многие пользователи часто запрещают своим телефонам делать это автоматически, поскольку надоедливые сообщения о новых версия обеспечения приходят в самый неподходящий момент и занимают слишком много времени.

Сейчас, устройства научилась делать это в фоновом режиме, так что можете смело включать функцию автообновления.

Ну и, конечно, не забудьте активировать пресловутый режим ограниченного USB-подключения, - полезная вещица, особенно если вы шпион, и на вашем телефоне хранится сверхсекретная информация.

Помимо новшеств в защите, iOS 12, как и заявлял Тим Кук на презентации в Купертино, сделает ваше устройство еще более персонализированным.

Наверное, ключевым измененем стала возможность контроля времени пользования вашим iГаджетом. Дополнение позволяет управлять и устанавливать ограничения на определенные приложения, чтобы они не отбирали слишком много вашей жизни.

В паре с заботливыми часами-доктором Apple Watch 4, которые могут вызвать вам скорую и создать кардиограмму, компания как бы пытается улучшить здоровье жителей цифровой эры.

 

Хотя, новые анимированные эмодзи Memoji, которые способны принимать облик пользователя, и апгрейд технологий дополненной реальности ARKit 2, могут сделать техногиков еще более зависимыми от электронных устройств.

 

Среди функциональных улучшений, Apple обещает новый удобный поиск и публикацию фотографий с помощью Siri, а также комфортную настройку уведомлений.

По дизайну - обновлен вид приложений, в частности iBooks, Stocks, Voice Memos и Apple New. Компания также заявляет, что новое ПО ускорит и устаревшие модели Apple, - запуск приложений и клавиатуры теперь должны происходить в два раза быстрее.

Но вот обещанные групповые звонки в Facetime на 32 человека искать не стоит, - разработчики решили с этим повременить.

Что говорить, все равно полностью испытать обновление у вас получится только благодаря личному опыту, так что - качайте и наслаждайтесь (или огорчайтесь). Тем более, что iOS 12 доступен даже для самых старых представителей Apple, а точнее: Phone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, Phone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, все вариации iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5S, iPad Pro (9.7-дюймов, 10.5-дюймов, 12.9-дюймов), iPad 2018, iPad 5, iPad Air/iPad Air 2, iPad mini 2/3/4, iPod Touch 6.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Гаджеты ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове