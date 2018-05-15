Xiaomi зарегистрировала названия 15 новых смартфонов для европейского рынка

Из базы данных Евразийской экономической комиссии произошла утечка, которая раскрыла информацию о будущих смартфонах компании Xiaomi.

Xiaomi внесла в Единый реестр ЕЭК данные о целой серии смартфонов, в числе которых есть как анонсированные, так и неанонсированные модели, пишет PhoneArena.

Первым из смартфонов, который упоминается в документах, является флагманская модель Mi 7, которую представят уже совсем скоро, 23 мая. Однако, кроме нового флагмана Xiaomi зарегистрировала еще более десятка моделей. В частности, китайский производитель, видимо, планирует выпустить модель под названием Mi 7 Lite.

Кроме того, сертификат также подтверждает планы на смартфоны Mi S1, Mi S2, Mi S3, Redmi S1, Redmi S3, Mi MIX 3s, Redmi Note 6, Redmi Note 6a, Redmi Note 6A Prime, Redmi Note 6 Prime, Redmi 6 Plus, Redmi A1 и Redmi A2.

В список входит также несколько других наименований, в том числе Mi MIX 2S и Redmi S2, однако они уже официально представлены публике.

Интересно, что данный перечень зарегистрирован на сайте Евразийской комиссии 11 марта, но его действие продлится до конца 2023 года. Таким образом, некоторые из упомянутых устройств могут быть представлены не в этом году.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi объявила о том, что вскоре в ее устройства будет добавлена ​​поддержка Google Assistant. После этого некоторые из ее умных гаджетов официально поступят на рынок США. Первыми товарами, которые получат поддержку Assistant станут умная прикроватная лампа Mi Bedside Lamp, светодиодная Mi LED Smart Bulb и розетка Mi Smart Plug.