Xiaomi выпустит смартфон на новом процессоре от MediaTek

Компания Xiaomi анонсирует смартфон на процессоре Helio P60 во втором квартале 2018 года.

Судя по всему, аппарат будет относиться к устройствам среднего ценового сегмента, сообщает GizmoChina со ссылкой на тайваньских производителей комплектующих.

Процессор Helio P60 был представлен в ходе недавней выставки мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2018. MediaTek Helio P60 построен на 12-нанометровом техпроцессе TSMC, который обеспечивает 15% -ное снижение энергопотребления по сравнению с 14-нм чипами.

Его особенностью являются встроенные средства NeuroPilot AI, предназначенные для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом. Конфигурация включает четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота — 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Процессор поддерживает установку двойной камеры (24 + 16 Мп) или одну камеру с разрешающей способностью в 32 Мп. Для определения сцен и объектов в кадре, а также для улучшения лица пользователя в реальном времени при селфи-съемке будет использоваться подпроцессор NeuroPilot AI.

Чипсет был впервые использован на смартфоне OPPO R15, который поступил в продажу в Китае 1 апреля. Кроме того, компания Vivo запустит смартфон на Helio P60 во втором квартале 2018 года. Как отмечают журналисты, - это признак выздоровления для MediaTek, учитывая, что трио OPPO, Vivo и Xiaomi входит в пятерку крупнейших производителей телефонов в Китае.

Также мы сможем увидеть модель Lenovo на основе этого процессора, а также телефон Meizu с Helio P60. В результате предполагается, что доход MediaTek во втором квартале может превысить $60 миллиардов.