Xiaomi выпустила умный телевизор Mi TV 4A с диагональю 50 дюймов

Компания Xiaomi расширила свой ассортимент телевизоров Mi TV 4A, анонсировав модель с диагональю дисплея 50 дюймов.

Новинка обладает разрешением 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4K, сообщает GizmoChina.

Производитель заявляет о поддержке расширенного динамического диапазона HDR10+ HLG. Телевизор оборудован встроенными стерео динамиками с поддержкой Dolby Audio и dtsHD.

Пульт дистанционного управления поддерживает голосовой ввод, что позволяет искать любимые шоу, управлять воспроизведением, задавать вопросы, и даже управлять другими смарт-устройствами Xiaomi, которые подсоединены к той же сети, что и телевизор.

50-дюймовый Mi TV 4A имеет 3 порта HDMI, 2 USB-порта, AV-вход, порт Ethernet и аудиовыход. Он получил 2 Гб оперативной памяти, 8 Гб встроенной памяти, и четырехъядерный процессор Amlogic L962. Телевизор оборудован также Bluetooth 4.2 LE для подключения дополнительного оборудования, таких как мышь или клавиатура.

Телевизор Mi TV 4A с диагональю 50 дюймов будет стоить 2399 юаней, то есть около $372. Предзаказ в Китае начнется уже 19 января, причем со скидкой в сто юаней. Пока нет никакой информации о том, появится ли новинка в других странах.

Ранее НВ сообщало, что компания LG Display представила в США прототип 65-дюймового OLED-дисплея, гибкого настолько, что может сворачиваться в рулон. Это - самый большой в мире сворачивающийся экран. Его размер составляет 65 дюймов по диагонали, а разрешающая способность — 3840 х 2160 пикселей.