Xiaomi выпускает дрон с искусственным интеллектом

Компания Xiaomi вместе с компанией Funsnap создают новый беспилотник Drone iDol с поддержкой искусственного интеллекта.

Дрон может автоматически отслеживать предметы, фигуры людей и объекты, которые нужно сфотографировать, сообщает Xiaomitoday.

Новый беспилотник очень портативный, так как самая длинная сторона не превышает 23 см, а вес составляет всего 360 граммов. Кроме того, устройство можно складывать. Дрон содержит модуль для поддержки аккумулятора. При этом сама батарея емкостью 1800 мАч обеспечивает 10 минут полета.

Моделью Drone iDol можно управлять с помощью WiFi-соединения с мобильным телефоном. Главным функциональным устройством iDol является камера, которая может снимать видео с разрешением 1080p FHD и делать снимки такого же размера. И видео, и фото можно получать в режиме реального времени на смартфон, пользуясь специальным приложением.

"Использование оптического потока и ультразвукового позиционирования обеспечивает большую адаптируемость к поверхностям, обеспечивая оптимальную стабильность даже без сигналов GPS", - отмечается в описании нового гаджета.

Устройство можно настроить для использования в спортивном режиме, и Drone iDol будет автоматически следовать за хозяином. А для того, чтобы беспилотник сделал снимок в этом режиме достаточно просто поднять руку.

Отмечается, что Drone IDol будет стоить 899 юаней, что эквивалентно примерно $130 или 110 евро. Это довольно доступная цена с учетом всех функций дрона. При этом в оффлайн-магазинах в Китае дрон пока не представлен.