Xiaomi впервые представила ноутбук дешевле $500

Компания Xiaomi выпустила базовую конфигурацию ноутбука Mi Notebook 15.6 на процессоре Intel Core i3, немного снизив ценовую планку.

Модель оценена в 3099 юаней, то есть чуть больше $490, сообщает 91mobiles.

Ноутбук получил двухъядерный процессор Intel Core i3. Объем оперативной памяти составляет только 4 Гбайт. Твердотельный накопитель рассчитан на хранение 128 Гбайт данных. Дополнительно можно установить карту microSD. Кроме того, имеется стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъем, адаптеры беспроводной связи.

Металлическая только верхняя крышка, весь остальной корпус сделан из пластика. Клавиатура с цифровым блоком клавиш лишена подсветки. 15,6-дюймовый ноутбук Mi поставляется с системой охлаждения с двумя вентиляторами, чтобы уменьшить нагрев гаджета.

Кроме этого гаджета, Xiaomi также представила 13-дюймовую модель Notebook Air, также с процессором Intel Core i3. Интересно, что меньший ноутбук стоит дороже, чем Mi Notebook 15.6 - примерно $545.

За эти деньги новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 128 ГБ. Устройство оснащено экраном диагональю 13,3 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей и качественной звуковой системой. Емкость батареи обоих устройств неизвестна, но Xiaomi утверждает, что они могут проработать до 9,5 часов.

Оба ноутбука, скорее всего, будут оснащены операционной системой Windows 10 из коробки. Отмечается, что при помощи этих двух моделей производитель намерен выйти на рынок доступных ноутбуков.