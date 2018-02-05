Xiaomi вернулась в ТОП-5 в рейтинге производителей смартфонов

Компания IDC опубликовала список из пяти самых весомых игроков рынка мобильных телефонов, согласно которому Xiaomi опередила компанию OPPO.

Лидером по мировым поставкам смартфонов в четвертом квартале 2017 года стала компания Apple. Это произошло, несмотря на небольшое падение продаж, сообщается на сайте аналитической компании IDC.

"Apple испытала небольшой спад по сравнению с предыдущим годом. Объемы поставок iPhone достигли 77,3 млн единиц, по сравнению с прошлым годом произошло снижение на 1,3%. Такие объемы по-прежнему достаточны, чтобы подтолкнуть на первое место на рынке смартфонов, в основном из-за iPhone 8, 8 Plus и iPhone X", - говорится в отчете компании.

На втором месте в квартальном рейтинге - Samsung. В октябре-декабре южнокорейский гигант выпустил 74,1 млн аппаратов, сократив поставки на 4,4%, а годовой результат Samsung составил 317,3 млн устройств, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. Третье место удерживает китайский гигант Huawei с 41 миллионом отгруженных смартфонов. Это почти на 10% меньше, чем за тот же период 2017 года.

Компании Xiaomi специалисты IDC отдают четвертую строчку, утверждая, что она смогла опередить OPPO и Vivo. Xiaomi смогла продемонстрировать почти двукратный рост поставок (+96,9%), отгрузив 28,1 млн смартфонов и заняв 7% мирового рынка.

"Xiaomi удалось удвоить свою долю во всем мире с 3,3 процента до 7 процентов во время праздничного квартала прошлого года, поскольку бренд продолжал расширять свое розничное присутствие, добавляя партнеров, запуская новые магазины Mi и сотрудничая с крупными розничными магазинами в Индии", - отмечается в отчете IDC.

Ранее НВ сообщало, что в 2017 году в Китае сократились как производство мобильных телефонов, так и число выпущенных на рынок новых моделей. В прошлом году производители мобильных телефонов поставили на китайский рынок 491 млн устройств и выпустили только 1054 новые модели мобильных телефонов. Эти два показателя снизились соответственно на 12,3 и 27,1 процентов по сравнению с предыдущим годом.