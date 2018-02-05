Xiaomi вернулась в ТОП-5 в рейтинге производителей смартфонов

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Xiaomi увеличила поставки смартфонов

Xiaomi увеличила поставки смартфонов

Компания IDC опубликовала список из пяти самых весомых игроков рынка мобильных телефонов, согласно которому Xiaomi опередила компанию OPPO.

Лидером по мировым поставкам смартфонов в четвертом квартале 2017 года стала компания Apple. Это произошло, несмотря на небольшое падение продаж, сообщается на сайте аналитической компании IDC

"Apple испытала небольшой спад по сравнению с предыдущим годом. Объемы поставок iPhone достигли 77,3 млн единиц, по сравнению с прошлым годом произошло снижение на 1,3%. Такие объемы по-прежнему достаточны, чтобы подтолкнуть на первое место на рынке смартфонов, в основном из-за iPhone 8, 8 Plus и iPhone X", - говорится в отчете компании.

На втором месте в квартальном рейтинге - Samsung. В октябре-декабре южнокорейский гигант выпустил 74,1 млн аппаратов, сократив поставки на 4,4%, а годовой результат Samsung составил 317,3 млн устройств, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. Третье место удерживает китайский гигант Huawei с 41 миллионом отгруженных смартфонов. Это почти на 10% меньше, чем за тот же период 2017 года.

Компании Xiaomi специалисты IDC отдают четвертую строчку, утверждая, что она смогла опередить OPPO и Vivo. Xiaomi смогла продемонстрировать почти двукратный рост поставок (+96,9%), отгрузив 28,1 млн смартфонов и заняв 7% мирового рынка.

"Xiaomi удалось удвоить свою долю во всем мире с 3,3 процента до 7 процентов во время праздничного квартала прошлого года, поскольку бренд продолжал расширять свое розничное присутствие, добавляя партнеров, запуская новые магазины Mi и сотрудничая с крупными розничными магазинами в Индии", - отмечается в отчете IDC.

Ранее НВ сообщало, что в 2017 году в Китае сократились как производство мобильных телефонов, так и число выпущенных на рынок новых моделей. В прошлом году производители мобильных телефонов поставили на китайский рынок 491 млн устройств и выпустили только 1054 новые модели мобильных телефонов. Эти два показателя снизились соответственно на 12,3 и 27,1 процентов по сравнению с предыдущим годом.

 

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