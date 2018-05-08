Xiaomi работает над смартфоном под кодовым названием Valentino

В базе данных Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Valentino.

Главной особенностью устройства стал неанонсированный пока процессор от Qualcomm - Snapdragon 638, сообщает GizmoChina.

Тесты показали, что устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 8.1 Oreo. Гаджет сумел получить 1485 очков в одноядерном тесте Geekbench и 5440 очках в многоядерном тестировании. В данных теста указано, что задействован чип SDM638 — Snapdragon 638, который работает на частоте 1,44 ГГц.

Пока нет официальных данных о процессоре Snapdragon 638. Судя по всему, Snapdragon 638 станет улучшенной версией процессора Snapdragon 636. Для сравнения, Snapdragon 636 набирает в тестах Geekbench в среднем 1330 и 4800 баллов.

Похоже, что он будет работать быстрее, чем Snapdragon 650 и немного хуже, чем Snapdragon 820. Ожидается, что чипсет будет оснащен графическим процессором Adreno 509 или выше.

При этом на выставке Mobile World Congress в этом году Qualcomm объявила о выпуске новой серии процессоров Snapdragon 700. Новые процессоры привнесут некоторые из функций 800 серии на смартфоны среднего ценового сегмента. В частности, в состав чипов новой серии войдет программное решение Artificial Intelligence (AI) Engine для ускорения операций, связанных со средствами искусственного интеллекта.

Ранее НВ сообщало, что китайский магазин GoldWay начал принимать заказы на смартфон Xiaomi Redmi S2. При этом анонс нового гаджета намечен только на 10 мая. Продавец обещает, что Xiaomi Redmi S2 получит процессор Qualcomm Snapdragon 625, работающий с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ.