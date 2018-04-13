Xiaomi представит новый смартфон 25 апреля

25 апреля в Уханьском университете в Китае состоится пресс-конференция, на которой будет представлен новый смартфон Xiaomi.

Судя по слухам, китайский производитель покажет Xiaomi Mi 6X, который недавно был сертифицирован регулятором TENAA, пишет Gizmochina.

Согласно данным TENAA, смартфон Mi 6X получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Процессор устройства - восьмиядерный, он работает на частоте 2,2 ГГц. Есть противоречивые слухи, окружающие процессор, который будет управлять Mi 6X. Некоторые источники заявили, что это будет Snapdragon 626, в то время как другие слухи упоминают Snapdragon 630 или Snapdragon 660.

Также будущей новинке приписывают двойную основную (20 Мп + 12 Мп) и 20 Мп фронтальную камеры с поддержкой распознавания лица, разъем USB Type-C, а также аккумуляторную батарею емкостью 2910 мАч. Во всех камерах смартфона Xiaomi Mi 6X будут использоваться датчики Sony.

Для гаджета будут предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Xiaomi Mi 6X будет работать под управлением Android 8.1 Oreo, на который установят последнюю версию оболочки Xiaomi MIUI. Отметим, что предшественник этого гаджета, Xiaomi Mi 5X, предназначался исключительно для Китая. За пределами страны этот смартфон на чистом Android продавался как Mi A1. Судя по всему, Mi 6X получит на международном рынке имя Mi A2.

Ранее НВ сообщало, что китайские инсайдеры выложили в сеть "живые" фото смартфона Xiaomi Mi 7, который пока не представлен официально. Предполагаемый Mi 7 получит вырез в верхней части дисплея, что подтверждает предыдущие слухи. Также видны тонкие рамки справа, слева, сверху и чуть толще – снизу. На том же снимке мы также можем увидеть меню настроек телефона, например, программное обеспечение - MIUI 9.5 на базе Android 8.1 Oreo.