Xiaomi представила умный будильник, который помогает заснуть

Компания Xiaomi анонсировала электронные часы Xiao Ai Smart Alarm Clock со встроенным голосовым ассистентом Xiao Ai.

Интересно, что устройство не только будит владельца, но и может помочь ему заснуть, пишет GizChina.

Xiaomi Xiao Ai Smart Alarm Clock использует динамическую систему звучания, которая постепенно увеличивает громкость. После того, как вы проснулись, гаджет может рассказать о погоде на текущий день. Соответствующие настройки осуществляются через приложение Mijia на смартфоне.

Помимо функции будильника устройство также может помочь быстрее засыпать, для этого в нем записаны различные виды спокойных звуков. Xiaomi Xiao AI Smart Alarm Clock может напомнить вам о том или ином задании. Управлять будильниками и напоминаниями можно удаленно через интернет.

На презентации отметили, что смарт-будильник Xiaomi Xiaoai может управлять очистителем воздуха, роботом-пылесосом, вентилятором, кондиционером и другими умными домашними продуктами. Благодаря интеллектуальной функции приложения Mijia, датчикам температуры и влажности, кондиционер и увлажнитель могут менять режим работы в соответствии с внутренней средой.

Это смарт-устройство оценено в 149 юаней, то есть примерно $22. Будильник официально поступит в продажу 28 сентября в 10:00 по местному времени.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi сегодня представила в городе Чэнду смартфон Mi 8 Lite в полностью стеклянном корпусе. Это более доступная и простая модель по сравнению со стандартным Xiaomi Mi 8. Ранее предполагалось, что гаджет поступит в продажу под названием Xiaomi Mi 8 Youth Edition.