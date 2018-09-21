21 сентября 2018, пятница

Xiaomi представила куртку с подогревом

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Xiaomi представила умную куртку
Фото: Mi.com

Xiaomi представила умную куртку

Одно их подразделений Xiaomi, стартап Runmi Technology, выпустил смарт-куртку с поддержкой функции контроля температуры.

Как отмечают авторы разработки, куртку можно заряжать, чтобы она нагрелась, пишет GizmoChina

Максимальный нагрев одежды от внешнего Powerbank составляет около 50 °С — такую температуру технология может поддерживать до восьми часов. При этом система Heatex активируется всего нажатием одной кнопки на рукаве.

"Никакой другой дополнительной одежды не требуется, так как она может равномерно распределять тепло. Технология Heatex предлагает разумно согревать зоны шеи и талии и предлагает лучшие условия охлаждения", - уверяют создатели гаджета.

Внутренняя набивка куртки на 90% состоит из гусиного пуха, тогда как внешняя ткань устойчива к брызгам. Куртка с контролируемой температурой - это одежда с рейтингом IPX7, которая позволяет ей выдерживать умеренный дождь и снег.

Некоторым может показаться, что это будет громоздкая куртка, но страница продукта описывает ее как легкую одежду. Ее можно легко хранить и носить во время путешествия. Упругая застежка YKK имеет отверстие для крепления наушников.

Ожидается, что поставки терморегулируемой куртки начнутся 15 октября. Она будет доступна в разных размерах, от M до XXL. Стоимость новинки составит 549 юаней, то есть примерно $79. Она поставляется только в черном цвете.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi анонсировала электронные часы Xiao Ai Smart Alarm Clock со встроенным голосовым ассистентом Xiao Ai. Интересно, что устройство не только будит владельца, но и может помочь ему заснуть.

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