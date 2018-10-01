Xiaomi представила кнопочный телефон с поддержкой искусственного интеллекта

Компания начала продажи гаджета AI Feature Phone, на который собрала средства с помощью краудфандинга.

Первые покупатели, поддержавшие проект, могли купить AI Feature Phone по $29, а в рознице его цена составляет уже $54, пишет GizChina.

Во время сбора средств более 60 000 человек поддержали новый продукт, а объем продаж достиг 18 миллионов юаней ($20,6 миллиона). Первоначально это устройство предлагалось в сером и белом цвете, но теперь компания представила еще два цвета - красный и желтый.

Спереди устройство симметрично разделено на две части: экран и клавиатуру. 2,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 240x320 покрыт стеклом Corning Gorilla и олеофобным слоем.

Одной из основных особенностей этого устройства является то, что он поставляется с встроенным Xiao Ai, который не только позволяет давать голосовые команды, но и может выступать в роли синхронного переводчика с китайского на еще 17 языков и обратно. Искусственный интеллект от Xiaomi позволяет проверять погоду, воспроизводить песни, рассказывать истории, слушать радио и делать звонки с помощью голосовых команд.

Гаджет можно использовать в качестве ИК-пульта для бытовой техники. Также поддерживается 4G и Wi-Fi, есть стереозвук, интернет-радио и облачное резервное копирование.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi анонсировала электронные часы Xiao Ai Smart Alarm Clock со встроенным голосовым ассистентом Xiao Ai. Интересно, что устройство не только будит владельца, но и может помочь ему заснуть.