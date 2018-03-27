Xiaomi представила игровой ноутбук Mi Gaming Laptop

На презентации в Шанхае компания Xiaomi показала свой первый игровой ноутбук Mi Gaming Laptop по цене около $1440.

Устройство оснащается 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем и процессорами Intel Core i7 седьмого поколения, пишет Engadget.

Ноутбук получил тонкий алюминиевый корпус. В гаджете предусмотрено четыре порта USB 3.0, два USB Type-C, HDMI, Ethernet и разъем для наушников. Другие характеристики включают 16 ГБ оперативной памяти, графику NVIDIA GeForce GTX 1060, 256 ГБ NVMe SSD и 1 ТБ жесткий диск.

Если цена в $1440 кажется слишком высокой, Xiaomi также предлагает вариант с графикой NVIDIA GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и SSD/HDD емкостью 128 ГБ/1 ТБ соответственно. Цена этой версии стартует от $956.

На презентации представители Xiaomi акцентировали внимание на системе охлаждения. Площадь рассеивания тепла увеличена на 50%, теплопроводность увеличена на 25%, использованы ультратонкие металлические лопасти для кулеров. Также производитель сообщил, что ноутбук Mi Gaming Laptop оснащен аудиосистемой Dolby Panorama Sound.

Важно отметить, что в отличие от Mi Notebook Pro, дисплей которого бликовал, в геймерском ноутбуке заявлено наличие антибликового покрытия.

Ранее НВ сообщало, что Xiaomi представила 27 марта свой новый флагманский безрамочный смартфон Mi Mix 2S. Смартфон получил двойную основную камеру, а также стал первым гаджетом Xiaomi с беспроводной зарядкой.