Xiaomi представила два новых смартфона

Китайский гигант Xiaomi во вторник 12 июня объявил о запуске своих бюджетных смартфонов Redmi 6 и Redmi 6A на мероприятии в Китае.

В этих смартфонах после долгого перерыва Xiaomi вернулась к использованию процессоров Mediatek, пишет NDTV.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 получил 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440х720 точек, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти либо 4/64 ГБ. Основная камера использует двойную конструкцию с 12 Мп и 5 Мп (как в Redmi S2), фронтальная 5-Мп камера необходима для разблокировки по лицу. Сканер отпечатка пальцев установлен на задней панели.

Redmi 6 работает под управленим MIUI поверх Android 8.1 Oreo. Этот бюджетный смартфон оснащен октановым ядром MediaTek Helio P22, который выполнен по 12 нм-техпроцессу, с тактовой частотой 2 ГГц.

Возможности подключения на Redmi 6 включают 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS / A-GPS, 3,5-мм разъем для наушников и Micro-USB. В смартфоне есть акселерометр, датчик освещенности, цифровой компас, гироскоп, инфракрасный порт и датчик приближения. Redmi 6 весит 146 грамм и питается от аккумулятора 3000 мАч

Модель Redmi 6A похожа на старшую версию по габаритам, но отличается от нее в техническом плане. В частности, на борту этого смартфона установлен процессор Helio A22, 2 ГБ оперативной памяти и 16 встроенной. Основная одинарная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Цена Redmi 6 в Китае стартует от 799 юаней (приблизительно $125) для версии с 3 ГБ / 32 ГБ памяти и 999 (примерно $156) для модели с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Redmi 6A стоит 599 юаней, то есть меньше $95. Redmi 6 будет выпущен в продажу сначала в Китае. Старт продаж - в пятницу, 15 июня.