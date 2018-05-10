Xiaomi представила безрамочный смартфон для селфи

Компания Xiaomi официально представила первое устройство в новой линейке селфи-смартфонов - Redmi S2.

Буква S в названии гаджета означает selfie, сообщает PhoneArena.

Фронтальный 16-мегапиксельный модуль использует искусственный интеллект для программного размытия фона в портретном режиме. Есть функции улучшения селфи. При плохом освещении камера объединяет четыре пикселя в один большой пиксель с эквивалентным размером 2 мкм для повышения качества фото. Также Redmi S2 оснащен двойной основной камерой 12+5 Мп.

Смартфон оснащен 5,99-дюймовым дисплеем HD+ с соотношением сторон 18: 9. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 63 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Отдельного внимания заслуживает возможность одновременной установки как двух карт SIM, так и карты microSD. При этом функции быстрой зарядки смартфону не дали, нет тут NFC и USB Type-C.

Смартфон Xiaomi Redmi S2 предлагается в розово-золотистом, золотистом и серебристом цветовых вариантах. Цена гаджета составляет $156 за версию 3+32 ГБ и $204 за комплектацию 4+64 ГБ.

Ранее НВ сообщало, что китайский магазин GoldWay начал принимать заказы на смартфон Xiaomi Redmi S2 за несколько дней до официального анонса. В этом магазине цена устройства составляет $168.