Xiaomi показала тизер безрамочного смартфона Mi Mix 2S

В китайской соцсети Weibo опубликовали официальные рекламные изображения смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, который должен быть представлен 27 марта этого года.

Судя по этим изображениям, Xiaomi Mi Mix 2S будет очень похож на Xiaomi Mi Mix 2, пишет GSMArena.

Снимки подтвердили дизайн новинки и отсутствие фронтальной камеры в правом углу. Эта камера, скорее всего, будет размещена на нижней рамке, которая на фото прикрыта.

Основная камера, как ожидается, будет двойной. Она предположительно будет базироваться на сенсорах Sony IMX363 и поддерживать сверхскоростную съемку в Full HD. Также отмечается, что камера смартфона сможет использовать систему искусственного интеллекта.

Более ранние утечки упоминали 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойную камеру на 12 Мп с оптическим зумом. Xiaomi Mi Mix 2S базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, гаджет получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон будет работать под управлением Android 8.0 Oreo.

В то же время генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал информацию о Weibo относительно запуска Mi Mix 2s в Шанхае 27 марта. 10 счастливых гостей выиграют поездки в Париж, чтобы посетить Центр Помпиду во Франции, где находится крупнейший музей современного искусства в Европе. Подарочные пакеты также будут включать в себя памятный билет, который дает бесплатный вход в центр Помпиду.

Ранее НВ сообщало, что руководитель компании Xiaomi Лэй Цзюнь в ходе интервью назвал iPhone X лучшим, по его мнению, смартфоном. Лэй Цзюнь подчеркнул, что как бы сильно его корпорация не старалась выпускать отличные смартфоны по доступной цене, любой новый iPhone всегда оказывается лучшим.