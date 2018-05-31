Xiaomi показала премиальный смартфон со сканером отпечатков пальцев в экране

Компания Xiaomi показала премиальный Mi 8 Explorer Edition, который оснащается полупрозрачной задней панелью и сканером отпечатков пальцев в дисплее.

Xiaomi Mi 8 ЕE получил процессор Qualcomm Snapdragon 845, который выполнен по нормам 10-нанометрового техпроцесса, пишет TechRadar.

Mi 8 Explorer Edition оснащен встроенным датчиком отпечатков пальцев, аналогичным тому, который поместили в недавно выпущенный Vivo X21. Кроме того, он имеет прозрачную заднюю панель, позволяющую видеть некоторые из внутренних элементов устройства.

Еще одной особенностью стало 3D-распознавание лица пользователя для разблокировки с использованием 33 тысяч лицевых точек. Помимо более точного распознавания, это позволяет создавать анимированные эмодзи.

В остальном Xiaomi Mi 8 Explorer Edition схож с "обычным" Mi 8. В гаджете есть двойная основная камера с разрешением 12+12 Мп, 20-мегапиксельная фронтальная камера, 6,21-дюймовый дисплей с обрезанной по бокам верхней рамкой.

Смартфон предлагается с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене в 3699 юаней, то есть около $577. Поставки гаджета начнутся 5 июня 2018 года.

Ранее НВ сообщало, что 31 мая на презентации в Шэньчжэне Xiaomi показала Mi Band 3 с чипом NFC. Стоимость нового устройства составит около $26. Новинка получила 0,78” OLED-экран с функцией управления жестами, возможностью ответить на входящий вызов и стандартным набором функциональности.