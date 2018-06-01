Xiaomi отказалась от выпуска смартфона Mi A2

Представители Xiaomi отрицают, что в планах компании есть устройство под названием Mi A2 на чистом Android.

Тем не менее, компания продолжит выпускать гаджеты по программе Android One, сообщает индийское издание Digit.

Когда его спросили о Mi A2, представитель Xiaomi сказал: "Не существует телефона, который будет выпускаться под этим именем, но мы собираемся сделать больше телефонов на Android One".

Представитель Xiaomi не сообщил, когда будут представлены смартфоны компании на Android One, и не намекнул о ценовом сегменте новых гаджетов. Но, разумеется, устройства Android One означают, что Xiaomi продолжит сотрудничество с этим проектом, в рамках которого выпускаются обычно сравнительно недорогие модели телефонов.

Интересно, что ранее производитель на своей странице в Twitter провел опрос, в котором попросил пользователей определиться в своих предпочтениях: MIUI или чистый Android. Большинство проголосовали за второй вариант и к такому результату компания оказалась не готова, поэтому вскоре его итоги были удалены.

В 2017 году смартфон Mi 5X был переименован в Mi A1 и запущен во всем мире. Это привело к слухам о потенциальном преемнике, когда гаджет Mi 6X запустили в Китае в начале этого года. Mi 6X получил 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18: 9 и работает под управлением Qualcomm Snapdragon 660 SoC на MIUI 9.5.

Ранее НВ сообщало, что 31 мая компания Xiaomi показала премиальный Mi 8 Explorer Edition, который оснащается полупрозрачной задней панелью и сканером отпечатков пальцев в дисплее.