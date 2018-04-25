Xiaomi официально представила смартфон Mi 6X с двойной камерой

Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Mi 6X, который позиционируется как гаджет для любителей мобильного фото.

На презентации в Китае уверяли, что камера новинки лучше, чем у iPhone X и Oppo R15, пишет GSMArena.

Новинка получила двойную основную камеру с модулями 12 МП (Sony IMX486 со светосилой f/1.75 и 1,25-мкм пикселями) и 20 МП (Sony IMX376 с той же светосилой и размером пикселя 2 мкм). В камере также используется технология TetraCell, которая позволяет объединять 4 пикселей в один. Это нужно для того, чтобы обеспечить лучшие снимки в ситуации плохой освещенности.

В приложении камеры используются технологии искусственного интеллекта, в том числе - 12 портретных режимов. Кроме того, устройство может выполнять перевод с иностранного языка в режиме реального времени (с английского, французского, немецкого японского, корейского и индийского языков). Наконец, переднюю камеру можно также использовать для разблокировки телефона.

Xiaomi Mi 6X работает на базе Snapdragon 660. В тестах AnTuTu смартфон Mi 6X набрал 139 697 очков, и показал на 79 процентов лучшую производительность, чем Mi 5X, который работает от Snapdragon 625. Телефон доступен в таких вариантах конфигурации памяти: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ, ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Дисплей аналогичен дисплею Redmi Note 5 Pro - 5.99 "с разрешением Full HD +.

Mi 6X оснащен батареей емкостью 3010 мАч, которая поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 18W. Кроме того, смартфон поставляется с собственным голосовым помощником Xiao AI, который дебютировал вместе с Mi MIX 2S в предыдущем месяце.

Новый телефон работает под управлением MIUI 9.5, пользовательский интерфейс основан на Android Oreo 8.1. На выбор доступно сразу пять цветов: розовый, красный, золотой, голубой и черный. Стоимость смартфона составляет $250, $285 либо $315 долларов. Xiaomi Mi6X станет доступным для заказа в Китае 27 апреля.