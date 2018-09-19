Xiaomi официально представила новый смартфон Mi 8 Lite

Как и ожидалось, компания Xiaomi сегодня представила в городе Чэнду смартфон Mi 8 Lite в полностью стеклянном корпусе.

В Xiaomi уверяют, что корпус Mi 8 Lite обладает уникальным зеркальным эффектом, полученным с помощью технологии "зеркального нано-вакуумного распыления", пишет GizChina.

Это более доступная и простая модель по сравнению со стандартным Xiaomi Mi 8. Ранее предполагалось, что гаджет поступит в продажу под названием Xiaomi Mi 8 Youth Edition. Как уверяет производитель, дизайн для Mi 8 Lite вдохновлен произведениями французского импрессиониста Оскара-Клода Моне. На презентации компания сравнила Mi 8 Lite с недавно выпущенным iPhone XR, который, по словам Xiaomi, является "Youth Edition" для iPhone.

Смартфон Mi 8 Lite получил 6.26-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ — 2560×1080 пикселей. Соотношение сторон составляет 19:9, сверху у экрана есть вырез. Гаджет построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 AIE на 8 ядер с графическим ядром Adreno 512 GPU. Этот чипсет изготовлен по 14-нанометровому техпроцессу. Процессор работает в сочетании с оперативной памятью 4 ГБ или 6 ГБ. Внутренняя память 64 ГБ / 128 ГБ.

Гаджет оборудован сдвоенной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 5 Мп, а также фронтальной камерой на 24 Мп. При этом камера на задней панели горизонтальная, а не вертикальная, как в остальной серии Mi 8.

Mi 8 Lite получил аккумулятор емкостью 3350 мАч и дактилоскопический датчик на задней панели. Смартфон работает под управлением Android Oreo с надстройкой MIUI.

Устройство поставляется в двух градиентных цветах - Dream Blue и Twilight Gold. Существует также стандартный вариант Deep Grey с тем же зеркальным эффектом. Xiaomi Mi 8 Lite поставляется с начальной ценой в 1399 юаней (приблизительно $204). Предварительный заказ стартует вечером 19 сентября, а с 25 сентября компания начнет доставку телефонов.