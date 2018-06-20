Xiaomi объявила дату презентации планшета Mi Pad 4

Компания Xiaomi объявила, что гаджет Mi Pad 4 будет официально представлен в Китае уже 25 июня.

По предварительным данным, планшет Xiaomi Mi Pad четвертого поколения сохранит 7,9-дюймовый ЖК-дисплей и получит разрешение экрана Full-HD с плотностью пикселей 320 PPI, пишет GizmoChina.

На рекламном плакате упоминается экран "на всю высоту". Также производитель уверяет, что новинкой можно будет пользоваться одной рукой.

Предыдущие утечки указывали, что планшет будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2.0/2.2 ГГц в паре с графикой Adreno 512. Однако данные о конфигурации памяти для Mi Pad 4 еще не известны.

Судя по единственному официальному изображению, планшет Xiaomi Mi Pad 4 будет оснащен одинарной основной камерой, которая расположена в левой верхнем углу задней панели. В качестве датчика камеры называется OmniVision OV13855 на 13 мегапикселей.

Возможно, Mi Pad 4 получит слот для чтения карт памяти формата microSD: у Mi Pad 3 он отсутствовал. Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI. Емкость батареи обещана на уровне 6000 мАч.

Также компания Xiaomi в тот же день представит смартфон Redmi 6 Pro. Уже известно, что Redmi 6 Pro станет более производительной версией представленных ранее бюджетных моделей Redmi 6 и Redmi 6A. Этот гаджет получит 5,84-дюймовый дисплей с соотношением 19:9 и вырезом в верхней части экрана.

Ранее также предполагалось, что презентация Xiaomi Mi Max 3 пройдет в один день с Redmi 6 Pro, но официального подтверждения этому компания пока не давала.