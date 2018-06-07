Xiaomi назвала дату своей очередной презентации

Так может выглядеть новый смартфон

12 июня на мероприятии в Пекине компания Xiaomi представит смартфон Redmi 6.

Ожидается, что Redmi 6 будет иметь белую выемку на передней панели, сообщает GSMArena.

В соцсети Weibo уже появился тизер новинки. Помимо намека на шестую серию популярной бюджетной линейки, он содержит нечто похожее на цветовую палитру для будущих гаджетов: серый, красный, синий и желтый.

На мероприятии 12 июня ожидается премьера как минимум двух устройств: ультрабюджетного Redmi 6A/6A Plus и стандартной модели Redmi 6 с вырезом вверху экрана. Еще одним гаджетом на презентации может оказаться версия Redmi 6 Plus.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Redmi 6 будет оснащен 5,84-дюймовым дисплеем разрешением 2280х1080 пикселей с соотношением сторон 19:9, восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц (предположительно Snapdragon 625). На выбор предложат три модификации: 2/16 Гб, 3/32 Гб и 4/64 Гб.

Модель Redmi 6 получит аккумулятор емкостью 3900 мАч, фронтальную 5 Мп камеру и основную сдвоенную камеру с одним из сенсоров на 12 Мп. Предполагается, что тыльная крышка выполнена из металла, а на торцах находятся пластиковые вставки.

Ожидается, что смартфон получит 3.5-миллиметровый аудиовыход и разъем Micro-USB. Телефон будет работать на базе ОС Android Oreo с оболочкой MIUI. Цена смартфона не уточняется.