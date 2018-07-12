Xiaomi назвала дату презентации смартфона Mi Max 3

Компания Xiaomi начала рассылать приглашения прессе на мероприятие, которое пройдет в Китае вечером 19 июля 2018 года.

При этом в продажу смартфон поступит уже в конце месяца, пишет GizmoChina.

По предварительным данным, смартфон Mi Max 3 получит экран диагональю 6,9 дюйма разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 636 (или Snapdragon 632), 3-6 ГБ оперативной и 32-128 ГБ флэш-памяти. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели телефона.

Это будет первый смартфон серии Mi Max, который получит двойную камеру. Недавние сообщения показали, что вертикальная камера гаджета будет оснащена 12-мегапиксельным датчиком Sony IMX363 и 5-мегапиксельным вторым датчиком. Также он будет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для съемки селфи.

Некоторые слухи утверждают, что на презентации будет и вариант Mi Max 3 Pro, который получит процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Тем не менее, официально появление такого смартфона не подтверджено.

Также отмечается аккумулятор на 5400 мАч и операционная система Android 8.1 Oreo. Кроме этого, недавние утечки показали, что Mi Max 3 поступит в продажу в черной и золотой версии. У смартфона сохранится инфракрасный порт и разъем для наушников.

Ранее НВ сообщало, что генеральный директор Xiaomi подтвердил скорый выход смартфона Mi Max 3. Исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал через свой официальный аккаунт в Weibo фотографию розничной упаковки нового фаблета Mi Max 3.