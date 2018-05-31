Xiaomi Mi 8. Китайский производитель смартфонов показал свой новый флагман

31 мая на презентации в Шэньчжэне Xiaomi представила безрамочный смартфон Mi 8 с вырезом в верхней части экрана.

Телефон оснащен дисплеем AMOLED с диагональю 6.21 и разрешением Full HD + (2248 x 1080 пикселей) с отношением экрана к корпусу 88,5%. Соотношение сторон дисплея составляет 18,7:9.

Xiaomi Mi 8 получил 2,5-изогнутое стекло и раму из алюминия серии 7000. У телефона по-прежнему имеется сканер отпечатков пальцев сзади. Xiaomi Mi 8 будет выпускаться в белом, голубом, золотом и черном цветовых вариантах.

Как и ожидалось, Mi 8 получил новейший процессор Qualcomm Snapdragon 845. В смартфоне будет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель до 256 ГБ. Компания также претендует на рекордный балл в сервисе оценки производительности AnTuTu - более 300 тысяч баллов. Однако такой контрольный балл не является показателем фактической производительности, и при реальном использовании он может отличаться.

Основная камера флагмана получила 20-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.7 и 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.4. Фронтальная камера на 16-МП получила диафрагму f/2.0. Телефон имеет 4-осевую оптическую стабилизацию изображения (OIS) и светодиодную вспышку. Камеры работают при поддержке искусственного интеллекта.

"Это лучшая камера, которую мы когда-либо видели", - традиционно подчеркнули создатели нового смартфона. Впрочем, на профильном сервисе DxOMark гаджет действительно получил за камеры высокие 105 баллов, обогнав по качеству съемки iPhone X (101 балл).

Особенностью гаджета стала система 3D-сканирования лица, которая позволила повысить безопасность разблокировки. На презентации было показано, что сканеры Xiaomi Mi 8 не получится обмануть распечатанной или электронной фотографией, а также маской.

На презентаци смартфона глава Xiaomi Лей Цзюнь отдельно подчеркнул, что Mi 8 "был назван так в честь нашей восьмой годовщины".

Также было отмечено использование в новинке двухчастотного GPS. Он устраняет помехи от зданий и уменьшает задержки сигнала, повышая точность навигации с помощью Mi 8.