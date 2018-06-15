Xiaomi готовится вернуться на рынок планшетов

Китайский технологический гигант Xiaomi вскоре представит планшет Mi Pad 4 для международного рынка.

Сейчас новинка проходит сертификацию в США и Китае, пишет 91mobiles.

Журналисты обнаружили этот планшет на сайте Федеральной комиссии связи США. Устройство также прошло через сертификационные агентства Китая, в том числе через 3С (China Compulsory Certificate) и Министерство информации и информационных технологий.

"Поскольку Mi Pad 4 прошел через такое количество сертификационных веб-сайтов, модель скоро могут представить официально", - отмечают журналисты.

Все эти сайты показывают номер модели M1806D9W. Эта модель производителя Xiaomi оснащена полноразмерным экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+), 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц, разъемом USB Type-C, аудиоразъемом для подключения наушников.

Также отмечается, что планшет оснастят 13 Мп основной камерой с поддержкой записи замедленного видео и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 2.0.

Пока что неизвестно, на базе какой операционной системы будет работать Xiaomi Mi Band 4. Также стоит отметить, что его предшественник, Mi Pad 3, работал на Android и был запущен в Китае более года назад в апреле 2017 года.

Учитывая, что планшеты на базе Android, похоже, теряют популярность по сравнению с более длинными смартфонами с соотношением сторон 18:9, привлекательный по цене, многофункциональный Mi Pad 4 от Xiaomi может оживить интерес к этой категории.