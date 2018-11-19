Xiaomi готовит новый флагман с 10 ГБ оперативной памяти

Корпорация Xiaomi уже представила пять различных моделей телефонов Mi 8. Однако скоро появится еще одно мобильное устройство под названием Xiaomi Mi 8s.

Ожидается, что новый флагман Xiaomi представят в марте 2019 года, сообщает IGeekPhone.

По слухам, смартфон будет оснащен следующим флагманским процессором Snapdragon 8150 от Qualcomm, совместимым с версией оперативной памяти 10 ГБ. Что касается дизайна, то указано, что Xiaomi Mi 8S должен продолжать стилистику "полноформатного полноэкранного режима".

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, а также аккумулятором емкостью 3700 мАч.

Есть прогнозы, что Xiaomi Mi 8s станет одним из первых мобильных телефонов, который получит новейший датчик изображения Sony IMX586 на 48MP + 13MP + 16MP. Этот датчик может создавать фотографии с разрешением до 8000 × 6000 пикселей, а также записывать видео в формате 4K со скоростью 90 кадров в секунду.

Одной из особенностей телефона станет сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, который, несомненно, порадует поклонников бренда. Корпус будет сделан из металла и стекла, также вероятна поддержка технологии беспроводной зарядки Qi до 10 Вт.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi выпустила базовую конфигурацию ноутбука Mi Notebook 15.6 на процессоре Intel Core i3. Объем оперативной памяти составляет только 4 Гбайт. Модель оценена в 3099 юаней, то есть чуть больше $490.