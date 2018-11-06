Xiaomi готовит флагманский смартфон с процессором Snapdragon 8150

Гаджет Xiaomi Mi 9, который покажут в первой половине 2019 года, станет первым телефоном с чипсетом Snapdragon 8150.
Ожидается, что первые месяцы Mi 9 будет продаваться только в Китае, пишет GizmoChina, cсылаясь на информацию, поступающую из цепочки поставок.
7-нанометровый процессор Snapdragon 8150 (ранее известный как Snapdragon 855) пока не представлен Qualcomm официально. Тем не менее, именно этот чип ляжет в основу большинства флагманских смартфонов 2019 года. Ожидается, что новинка будет на 50% превосходить Snapdragon 845 в однопоточном тесте и на 25% при использовании всех ядер.
Флагманский смартфон Mi 9 будет оснащен тройными задними камерами с 48-мегапиксельным Sony IMX586 в качестве основного датчика. Обычные варианты телефона могут поставляться с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ. Топовый вариант может включать в себя 10 ГБ оперативной памяти.
Ожидается, что в телефоне появится сканер отпечатков пальцев под дисплеем, который предполагает, что гаджет получит дисплей AMOLED. Интересно, что гаджет может получить длинный экран с соотношением сторон 21 к 9.
В верхней части мобильного устройства на лицевой части будет вырез, в который производитель поместит фронтальную камеру, 3D-сканер лица и ряд различных датчиков.
Добавим, Xiaomi Mi 8 представили в мае 2018. Тем временем в феврале пройдет MWC 2019, на которой ожидается дебют Samsung Galaxy S10 и Sony Xperia XZ4 — в них тоже может появиться Snapdragon 8150. Возможно, Xiaomi тогда же заявит о появлении Mi 9.
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