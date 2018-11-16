Xiaomi, держись. ASUS покажет новый игровой смартфон в декабре

Компания ASUS подтвердила, что она покажет игровой смартфон Zenfone Max Pro M2 на специальном мероприятии в Индонезии 11 декабря.

Телефон станет преемником Zenfone Max Pro M1 , который был хорошо принят пользователями, уверяет GizmoChina.

Интересно, что Zenfone Max Pro M2 сначала поступит в продажу в Индонезии, а его предшественник впервые был запущен в Индии. Кроме того, компания заявляет, что Zenfone Max Pro M2 - игровой смартфон.

Вполне вероятно, что у телефона будут программные функции, ориентированные на игры, как в модели Honor Play, вместо реальных улучшений железа, как на модели ASUS ROG Phone. Именно ROG Phone останется флагманским игровым смартфоном бренда.

Новому устройству приписывают экран диагональю 6,3 дюйма, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Также ожидается версия с 6 ГБ оперативной и таким же набором встроенной памяти. Аппарат будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660.

Этому аппарату приписывается также наличие тройной камеры, в которой будет 13-мегапиксельный сенсор.

Не исключено, что вместе с Zenfone Max Pro M2 будет анонсирована еще и модель Zenfone Max M2. Новинка будет работать под управлением ОС Android 9 Pie, то есть, быстрые обновления смартфону гарантированы.